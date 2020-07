Coronavirus fermo in Sicilia, meno contagi nel Paese. 12,5 milioni i malati nel mondo

12/07/2020 06:00:00

L'epidemia da Coronavirus in Sicilia ieri non ha registrato nessun nuovo contagio e nessun decesso.

Sull'Isola in totale i casi registrati da inizio pandemia sono 3.099 e le vittime restano 283. Sale di due unità il dato dei guariti (2.693) e scende il numero di attualmente positivi (123). Invariato il numero dei ricoveri, sono sei, mentre nessun siciliano si trova in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 117.

Nel trapanese la situazione è sempre stabile. Sono sempre tre i casi positivi, due a Marsala, le due donne rientrate una da Bergamo e una da Varese, e uno a Mazara un marittimo di circa

I dati nazionali - Sono 188 i nuovi contagiati da Covid nelle ultimi 24 ore, in calo rispetto ai 276 di ieri (-88). Le vittime sono 7 (4 in Lombardia), contro le 12 di ieri. I casi totali salgono a 242.827, i morti a 34.945. Dei nuovi contagiati 67 sono in Lombardia (35,6%) e 47 in Emilia Romagna. Le regioni senza nuovi casi sono Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta e Molise. Sono stati effettuati 45.931 tamponi, in calo rispetto a ieri (47.953). Questi i dati del ministero della Salute. Sono 67 i positivi al Covid in terapia intensiva, due più di ieri, entrambi in Lombardia. Quattordici regioni non hanno pazienti in terapia intensiva. I ricoverati con sintomi sono 826 (-18), quelli in isolamento domiciliare sono 12.410 (-109). Le persone positive al Covid sono complessivamente 13.303 (-125). I guariti sono 194.579 (+306).

Sono 67 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia, di cui 21 a seguito di test sierologici e 25 'debolmente positivi'. Le nuove vittime sono invece quattro. Lo rende noto l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera. "I dati di oggi si caratterizzano per un sensibile aumento delle persone guarite (+192 rispetto a ieri) e per il continuo calo dei ricoveri nei reparti dei nostri ospedali che attualmente ospitano 173 pazienti, 17 in meno di ieri", osserva Gallera. "L'aumento di due unità registrato nelle terapie intensive, 29 rispetto ai 27 posti letto Covid occupati ieri, è determinato - conclude - dall'aggravamento del quadro clinico di due pazienti, che risultano positivi al Coronavirus ma che sono ricoverati per patologie diverse". I tamponi effettuati sono stati 7.055, per un totale di 1.133.387.

Preoccupazione focolai - Resta comunque alta la preoccupazione per i focolai presenti nel Paese e per un clima da 'liberi tutti' - favorito dall'estate - che sta portando ad assembramenti nei luoghi della movida. La polizia locale ha chiuso piazza Bologna a Roma: la formazione di forti assembramenti impediva di fatto l'osservanza delle regole atte a limitare il contagio. Gli agenti, oltre a disperdere la folla e ripristinare il distanziamento sociale, hanno fatto verifiche mirate in tutti i locali dell'area, chiudendo alcuni esercizi a causa dell'affollamento all'interno ed all'esterno.

Sulla riviera ligure, a Santa Margherita, i carabinieri hanno sanzionato il Covo di Nord Est, storica discoteca, tra le più frequentate da giovani e vip, per mancato rispetto delle norme anti Covid. I militari hanno trovato troppa gente, senza mascherine e senza il rispetto del distanziamento fisico nel locale dove cantò anche Frank Sinatra.

Il Coronavirus nel mondo - Sono oltre 560.000 i morti registrati finora a livello mondiale a causa del coronavirus, mentre il bilancio complessivo dei casi sfiora ad oggi la soglia dei 12,5 milioni. E' quanto emerge dai dati pubblicati dalla Johns Hopkins University. Il conteggio dell'università americana indica che il totale dei decessi è questa mattina a quota 560.226, a fronte di 12.499.154 contagi. Finora sono guarite 6.879.813 persone.

Gli Usa hanno registrato altri 63.643 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Johns Hopkins University. Nel giorno precedente erano stati oltre 65.500. In totale i contagi sono 3.181.846, le vittime oltre 134 mila.

Il Brasile questo venerdì ha registrato ulteriori 1.214 decessi e 45.048 contagi nelle ultime 24 ore: lo hanno comunicato in serata il Consiglio nazionale dei segretari sanitari (Conass) e il ministero della Sanità. Il numero complessivo dei casi confermati di Covid-19 nel Paese è dunque salito a 1.800.827, mentre il totale delle vittime dall'inizio della pandemia ha raggiunto quota 70.398.

Lo Stato australiano di Victoria ha registrato ieri 216 nuovi casi di coronavirus, il 25% in meno rispetto ai 288 di giovedì: lo ha reso noto oggi il premier dello Stato, Daniel Andrews, sottolineando che - nonostante la flessione - nei prossimi giorni "vedremo sempre più casi aggiuntivi". Lo riporta la Cnn. Come è noto, la capitale dello Stato - Melbourne - è di nuovo in lockdown e vi resterà per le prossime sei settimane. A livello nazionale, secondo la Johns Hopkins University, l'Australia registra 9.553 contagi, inclusi 107 morti.

La Russia ha registrato 6.611 nuovi casi di coronavirus e ulteriori 188 decessi provocati dalla malattia nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto oggi il centro operativo nazionale anticoronavirus. I nuovi dati portano il bilancio complessivo dei contagi a quota 720.547 e quello dei morti a quota 11.205. Finora nel Paese sono guarite 497.446 persone.

Il Pakistan ha registrato 2.752 nuovi casi di coronavirus e ulteriori 65 decessi legati alla malattia nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità. I nuovi dati portano il bilancio complessivo dei contagi a quota 246.351 e quello dei morti a quota 5.123. Le province più colpite sono sempre il Sindh e il Punjab, rispettivamente con 102.368 e 85.991 casi. Nelle ultime 24 ore sono guarite almeno 4.042 persone, per un totale di 153.134 dall'inizio della pandemia. Restano in condizioni critiche 2.156 pazienti, 219 in meno rispetto alle precedenti 24 ore.