Bonus vacanze, le stutture strutture ricettive di Marsala che aderiscono

Il “Bonus vacanze” fa parte delle iniziative previste dal “Decreto Rilancio” (art. 176 del DL n. 34 del 19 maggio 2020) e offre un contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia. Può essere richiesto e speso dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Potranno ottenere il “Bonus vacanze” i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro. Per il calcolo dell’ISEE è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo. L’importo del bonus sarà modulato secondo la numerosità del nucleo familiare:

500 euro per nucleo composto da tre o più persone

300 euro da due persone

150 euro da una persona.

Leggi questo link per maggiori informazioni.

L'Associazione strutture turistiche di Marsala sta incentivando l’utilizzo di questo Voucher anche presso le strutture ricettive aderenti.

Il “Bonus vacanze” può essere accettato solo da strutture turistiche, munite di Partita Iva. In questo link le strutture ricettive di Marsala che aderiscono.