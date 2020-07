Scrive Leonardo, sui limiti inesistenti alla vendita di alcol a Trapani

13/07/2020 10:00:00

Buongiorno, sono il Sig. Leonardo Lisciandra ed abito in Via Torrearsa in Trapani centro, scrivo per l'ennesima volta, per segnalare le bugie del Sindaco di Trapani, sui divieti di vendita e somministrazione di alcool ai ragazzi che frequentano il centro storico.

Vi allego l'ordinanza del Sindaco n°99 del 07/07/2020 con la quale si evince che non risulta alcun divieto di vendita di alcool dalle ore 20,00 alle ore 5,00 ne territorio comunale.

nel dispositivo dell'ordinanza viene riportato "I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano qualora la somministrazione avvenga all'interno degli esercizi autorizzati o nelle aree esterne (dehors e/o suolo pubblico) autorizzate di loro pertinenza".

Quindi non cambia assolutamente nulla nel centro storico per vendita di alcool.

I ragazzi si prendono di bicchieroni di plastica pieni di alcool e continuano ad ubriacarsi senza alcun limite e divieto.

La cosa grave di questa di questa falsa Ordinanza è che nella narrativa al punto 1, 2 e 3 si scrive:

"Considerato che:

1.anche a seguito della riapertura e dell’ampliamento della superficie per la somministrazione di alimenti e bevande, sono stati registrati gravissimi e ripetuti effetti distorsivi della “movida ”, caratterizzati da situazioni di grave degrado urbano oltre che da un crescente problema di sicurezza e ordine pubblico;

2. i fenomeni sopra descritti hanno ingenerato un progressivo degrado urbano e la percezione di una crescente insicurezza sociale che rende difficoltosa la vita dei residenti e dei cittadini in genere, allontanando gli avventori, i soggetti più deboli e le famiglie;

3. la presenza dei suddetti episodi è, nella maggior parte dei casi, conseguenza immediata e diretta del consumo prolungato e/o non controllato di bevande alcoliche e superalcoliche, derivate dalla incauta vendita e somministrazione e/o dal procacciamento delle stesse fino a tarda ora; "

Come vedete la farlocca ordinanza di vietare la vendita e l'uso di alcool è stata servita, solo al fine di gettare fumo ai residenti del centro storico.

Vi prego di dare risalto a questa Ordinanza perchè è l'emblema della presa in giro di questo Sindaco nei confronti dei cittadini residenti (purtroppo) nel centro storico di Trapani.

Grazie Leo Lisciandra