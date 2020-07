Marsala, al giardino di "Emanula Loi" il ricordo della Strage di Via d'Amelio 

14/07/2020 17:06:00

In occasione del 28° anniversario della Strage di Via d'Amelio, gli animatori del Centro Sociale di Sappusi a Marsala, ricorderanno Paolo Borsellino, Emanuela Loi, e gli altri quattro agenti di scorta, Walter Eddy Cosina, Vincenzo Li Muli, Agostino Catalano e Claudio Traina, nel giardino del centro, dedicato proprio alla prima donna di scorta ad un magistrato e morta in servizio in Italia.

La manifestazione commemorativa si terrà domenica 19 luglio alle ore 18:30, lo comunica Salvatore Inguì sul suo profilo facebook:

Marsala, Luglio 2020. Centro Sociale Sappusi. Da diversi anni cerchiamo di ricordare il sacrificio del Giudice Paolo Borsellino (ucciso dalla mafia), parlandone con i bambini e con i ragazzi del quartiere o provenienti da altre situazioni di fragilità. E' stato bello quando i più piccoli, commossi dalla sorte toccata a Emanuela Loi, fimmina e sbirra, hanno voluto che il giardino fosse dedicato a lei. E così da diversi anni, ogni anno, il giardino viene arricchito di una pianta, di un fiore, di un colore, di una altalena, di un sorriso, delle grida festose dei bambini, perchè pensiamo che a Emanuela, Paolo, Walter, Vincenzo, Claudio e ad Agostino sarebbe piaciuta questa antimafia semplice, rozza e popolare. Senza riflettori e senza palchi. Così il 19 Luglio alle ore 18.30, saremo ancora tutti lì a contemplare come può essere bello credere che con il giocare dei bimbi il mondo possa ancora cambiare.