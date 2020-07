Peppe Bologna: "Le vicende di Trapani ed Erice. Facciamo il punto"

14/07/2020 08:11:00

Facciamo il punto sulle situazioni ed anche sul semidibattito che si è aperto su alcuni media scendiletto.

1) Il sindaco di Erice, Toscano, ha fatto bene a rinviare le sue dimissioni a dopo l'interrogatorio perchè il divieto di dimora potrebbe esser revocato , specie se collaborerà. Potrebbe continuare a fare il primo cittadino (questione morale?). Ed i topi, scappati subito dalla nave in procinto di affondare, resterebbero col cerino acceso in mano.



2) Pare che la Procura della Repubblica di Trapani avesse chiesto gli arresti da oltre 9 mesi e dopo la naturale gestazione, è nato un topolino. Perchè dopo nove mesi? Sarebbe bene indagare. Un caso simile avvenne nel caso Fazio.

3) Non capisco se il mentore, padrino e protettore (a ragion veduta) della signora Toscano, e cioè Tranchida, sia coinvolto ed in che misura: c'è chi dice per diffamazione e chi per le stesse imputazioni della Sindaca. Boh!

4) Trapani finalmente ha un Procuratore della Repubblica presente. Dopo la inesistente presenza del suo predecessore (Morvillo) e della volante presenza del pre-precedessore (Viola), costato parecchie migliaia di euro per il suo andare e venire, ogni giorno, da Palermo (2 auto con relativi autisti e tutori dell ordine), osservo il nuovo corso, in positivo. Spero che metta ordine nel suo ufficio e rintracci tanti fascicoletti, forse scomparsi.

5) Vorrei chiedere al non più peruviano Tarondo, uno dei sostituti procuratori della repubblica di Trapani, se è vero che si è avvantaggiato del bonus previsto per scegliere zone disagiate e/o ad alta densità criminale.

6) Ed a proposito, Tranchida, in costante e crescente autocombustione, è arrivato. Un fallimento, prevedibile ma non in tal dimensione. Aggravato dall essersi circondato da tante pecore ed in giunta da tre appariscenti inesistenze. Al signor SINDACO dico:

-l'idea della ZTL non era nel suo ma in altro programma elettorale, come la piazza Vittorio. Se ha copiato, almeno riconoscerlo;

-pubblicizzare Trapani inserendo beni non appartenenti alla stessa città è pubblicità ingannevole;

-pubblicizzare e spendere soldi in media condominiali e non in Europa,in Italia, magari centro settentrionale, è malversazione. Si informa chi già è informato perchè ci sta e non il lombardo, piemontese, veneto, toscano, francese, tedesco, inglese?. Lo stesso vale per il respingente messaggio del distretto bucolico.

Il signor SINDACO di Trapani si è rifiutato di parlare con Rizzi:un pregiudicato. Ed ora? E Pipitone ?

Capisco che la boutade Patti per sindaco di Marsala serviva per aprire una linea di credito con Di Girolamo Alberto ed altri.

Infine, perora: quanti viaggi alla Madonna compie per ringraziare l'architetto Catalano? E Mauro?

7) Mi piacerebbe comprendere il mutismo ed il silenzio assordante del Presidente del consiglio comunale. A prima analisi pare che Guaiana abbia impinguato il gregge.

Domande e riflessioni che sgorgano visto che i media ''amici''..........

Peppe Bologna



P.s.: mi assumo ogni responsabilità penale e civile scaturente dal superiore mio pensiero, esonerando editore e direttore responsabile.