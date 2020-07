Sapete quanto è importante l'olio extravergine di oliva?

14/07/2020 16:04:00

Quante volte nelle diete dimagranti pensiamo di doverlo omettere perché è considerato un grasso? Soprattutto perché ha 899 kcal ogni 100 grammi di prodotto. Ma davvero va abolito secondo voi dalla nostra alimentazione? Assolutamente no. L'olio è il nostro cuore verde.

L'olio Extravergine di oliva, grazie all'acido oleico in esso contenuto, aiuta ad abbassare il livello di colesterolo "cattivo" LDL e ad alzare quello "buono" HDL. Per quanto, quindi, detto capiamo bene come sia responsabile, insieme ad un corretto stile di vita che dura 6/7 giorni, a proteggere la salute del nostro sistema cardiovascolare. Inoltre, contiene i cosiddetti POLIFENOLI, potenti antiossidanti che dovrebbero proteggerci dai tumori. In più, essendo un grasso puro, aiuta il trasporto delle vitamine liposolubili A, D, E, K (vitamine che si muovono solo grazie ai grassi) all'interno del nostro organismo.

Vedete come è importante? E questo è sicuramente solo una piccola percentuale delle proprietà benefiche dell'olio. Chiaramente come vi ho detto, dato il suo elevato contenuto calorico, state bene attenti al suo uso in tavola. Consiglio in una dieta dimagrante, ad esempio da 1400 kcal ben bilanciata, un cucchiaio di olio evo a pasto (15gr a cucchiaio) da mettere a crudo. L'olio potete usarlo anche per ripassare le verdure per poco tempo, non cambiano di molto le sue proprietà organolettiche a differenza di quando lo usiamo per friggere.

Consiglio della Dott.ssa Federica Tarantino, dietista

Email: federica.dietista@gmail.com

Telegram: mangiasanoconfederica

Instagram: mangiasanoconfederica

Facebook: mangiasanoconfederica

Pinterest: mangiasanoconfederica