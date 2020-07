Marsala, oggi i funerali del giudice De Simone 

15/07/2020 06:44:00

Si terranno oggi alle 17 in Chiesa Madre a Marsala i funerali del giudice Roberto De Simone, scomparso improvvisamente ieri all'età di 79 anni.

De Simone si trovava in piscina, allo Sporting Club di Contrada Dammusello, quando ha avuto un infarto che noin gli ha lasciato scampo.

Personaggio molto noto a Marsala, De Simone è stato presidente dei tribunali di Marsala e Trapani e attualmente era nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Legalità e lo Sviluppo della provincia di Trapani.

E' stato anche tra i fautori della costruzione del nuovo tribunale di Via del Fante, e proprio in occasione dell'inaugurazione, l'ottobre scorso, alla presenza del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, aveva avuto un malore.

Nato a Trapani nel 1941, si trasferì a Palermo dopo gli studi giannasiali al Leonardo Ximenes per motivi di lavoro familiare. Dopo l’apprendistato di magistrato nel capoluogoscelse di venire a Marsala dove ricoprì numerosi incarichi fino a diventare il numero uno del Palazzo di Giustizia. Dopo, venne a ricoprire lo stesso incarico a Trapani, andando poi in pensione qualche anno fa.

Tanti i messaggi di cordoglio, da quelli del Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, a Giulia Adamo, candidata Sindaco, fino ai vertici dello stesso Consorzio per la Legalità (il cui presidente, il Sindaco di Paceco Scarcella, si è dimesso qualche giorno fa dopo l'avviso di garanzia per concorso esterno in associazione mafiosa).