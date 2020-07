Omicidio Indelicato. I "non ricordo" in aula del commercialista amico di Margareta e Nicoletta

20/07/2020 16:05:00

Troppi “non ricordo” ed una contraddizione, pesante, hanno caratterizzato la testimonianza di Giuseppe Renato Isaia ascoltato, questa mattina, dalla Corte d’Assise di Trapani, presieduta dal giudice Daniela Troja, nell’ambito del processo per l’omicidio di Nicoletta Indelicato.



Isaia, che nella vita fa il commercialista, è l’ex datore di lavoro di Margareta Buffa, la ragazza rumena adottata da una famiglia marsalese, chiamata a rispondere del delitto di Nicoletta Indelicato, anche lei rumena e adottata.



Il commercialista conosceva anche la vittima: “Me l’ha presentata Margareta che per un certo periodo ha lavorato per me come segretaria”. Poi il licenziamento: “Non rendeva”. Eppure, però, per ben due volte – dal marzo del 2017 al febbraio del 2018, prima e dall’ottobre del 2018 al febbraio del 2019, la giovane accusata di omicidio è stata alle dipendenze del commercialista che in aula ha rivelato: “Margareta voleva avere una relazione sentimentale con me, ma tra noi c’era una grande differenza di età”. I due, però, andavano al bar, pranzavano assieme e qualche volta era presente anche Nicoletta. Ma cosa avevano in comune un uomo maturo e due ragazze? “Niente – ha dichiarato Isaia – Io parlavo con loro dei mie viaggi di lavoro e di politica”. E a proposito di viaggi di lavoro, in un primo momento il commercialista ha detto che lui era fuori Marsala, assieme ad un cliente, per andare a ritirare due auto in Germania, quando venne commesso il delitto. Incalzato, però, dall’avvocato Giacomo Frazzitta, che assiste i familiari di Nicoletta, ha poi ammesso “che era a Marsala dove aveva fatto rientro sabato sera”. Non ha, però, saputo dire le tappe del suo viaggio e nemmeno che tipo di auto era andato a prelevare: “Non ricordo, ma si può andare a verificare”.



Margareta Buffa l’aveva conosciuta 4 anni fa a casa di un amico, dove si era recato per festeggiare il Primo maggio. Alla ragazza rumena aveva anche prestato del denaro “per pagare il meccanico che gli aveva riparato la macchina e per fare benzina”. “Era strana Margareta. Non aveva la testa sulle spalle. Nicoletta l’ho conosciuta due anni fa. Una ragazza educata e riservata molto legata a Margareta che rispetto a lei aveva un carattere più forte”. Isaia ha anche detto che era a conoscenze “delle liti frequenti che avevano le due ragazze”.



Quando il 20 marzo, Margareta Buffa raccontò al commercialista che Nicoletta Indelicato era scomparsa, Giuseppe Renato Isaia non si preoccupò “perché pensai ad una scappatella, magari aveva conosciuto un ragazzo. Poi mi contattò un amico che mi disse che tutti i giornali parlavano della sparizione della giovane”. Lui era stato uno degli ultimi ad aver avuto un contatto con Nicoletta. “Le inviai un messaggio per dirle se voleva fare colazione con me, ma lei rispose di no. Quello è stato l’ultimo contatto che ho avuto con Nicoletta”.



Il commercialista conosceva anche Carmelo Bonetta, già condannato per l’omicidio Indelicato e alla Corte ha raccontato di aver subito un tentato furto. Un episodio tinto di giallo. Il maestro di balli caraibici si era introdotto nel suo studio – aprì la porta con le chiavi che verosimilmente gli aveva dato Margareta – con l’intenzione di appropriarsi di un pc portatile.

Ma perché Carmeo Bonetta, autore dell’incursione, voleva quel computer? “Probabilmente una volta rubato lo voleva rivendere per farci un po' di soldi”.



“In quel Pc c’erano foto hard?”, la domanda del Pm. La risposta arriva con una certa titubanza: “C’erano immagini e video scaricati da Internet. Non mi ricordo, però, se ci fossero foto di Nicoletta e di Margareta anche perché io a loro non ho mai fatto foto, semmai ce ne poteva essere qualcuna scaricata dai loro profili Facebook”.