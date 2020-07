Coronavirus, in Sicilia due nuovi contagi e un caso in terapia intensiva

20/07/2020 06:00:00

C'è un nuovo ricovero in terapia intensiva in Sicilia sul fronte del Coronavirus. Due i nuovi casi positivi nell'Isola rispetto a sabato. Diminuiscono i ricoverati ma, dopo nove giorni, c'è come dicevamo un malato in terapia intensiva. In totale ci sono dunque in totale 3.142 i positivi dall'inizio dell'epidemia, 162 quelli attuali, come 24 ore fa, perché due sono guariti.

Sono 12 in tutto le persone ricoverate mentre 150 in isolamento domiciliare.. Invariato, ormai da otto giorni, il numero delle vittime, 283. Sono 1512 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, 248.579 quelli totali.

Nel trapanese situazione stabile con i tre casi di persone positive e asintomatiche, due a Marsala e una a Mazara.

Vittime al minimo storico dall'inizio dell'emergenza Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore sono decedute 3 persone positive al coronavirus. Non succedeva dallo scorso febbraio. E' quanto emerge dai dati pubblicati dal Ministero della Salute: secondo l'ultimo bollettino il numero complessivo dei morti sarebbe di 35.045, rispetto a sabato scorso.

Cala il numero dei nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati del ministero della Salute sono 219, a fronte dei 249 di sabato. Nel bollettino però odierno viene evidenziato che il Molise segnala che un caso del 18 luglio risulta essere negativo confermato (il che porterebbe a 218 nuovi contagi). I casi totali salgono a 244.434, i morti arrivano a 35.045. I dati sono stati pubblicati dal Ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono ora 12.440 (+72), i guariti 196.949 (+143).

Non si è registrato nessun morto per coronavirus in Lombardia, non succedeva dal 22 febbraio, quando morì a Casalpusterlengo, nel Lodigiano, a 77 anni Giovanna Carminati, la prima vittima lombarda. Con 7.039 i tamponi effettuati, sono stati 33 i positivi registrati di cui 13 a seguito di test sierologici e 15 'debolmente positivi'. Rimangono 22 i ricoverati in terapia intensiva, stesso numero di ieri, mentre sono 148 quelli negli altri reparti (-1). Fra i nuovi positivi, 7 sono stati registrati a Bergamo così come a Milano (di cui 4 in città), 6 a Brescia. Nessun caso a Lecco, Lodi, Mantova e Sondrio.

Gli Stati Uniti hanno superato i 140 mila morti da Covid-19. Secondo i dati della Johns Hopkins University i decessi sono 14.225, mentre il totale dei casi di contagio dall'inizio della pandemia sono oltre 3,7 milioni. (ANSA).Los Angeles è di nuovo a un passo dal lockdown. Lo ha detto il sindaco Erci Garcetti, spiegando che un ordine ai suoi cittadini di restare a casa potrebbe essere imminente vista l'impennata dei casi di coronavirus.

Il coronavirus si sta diffondendo senza controllo a Hong Kong, che ha registrato un record giornaliero di oltre 100 casi. Lo ha detto la leader di Hong Kong Carrie Lam, ordinando nuove misure di distanziamento sociale. "Penso che la situazione sia davvero critica e non vi è alcun segno che la situazione sia sotto controllo", ha detto ai giornalisti.

Donald Trump annuncia la svolta dei "tele-comizi": fino a quando ci sarà la pandemia la sua campagna non organizzerà più i mega raduni in stile 'Make America Great Again' ma degli eventi elettorali con i suoi sostenitori in teleconferenza. "Voglio stare con voi, e questo sistema sostituirà i comizi che tanto amiamo", ha detto il presidente parlando ai fan del Wisconsin nel suo primo comizio virtuale. "Li chiameremo 'Trump Rallies' - ha aggiunto - e avremo lo stesso un sacco di gente online a seguirci".

I nuovi contagi di coronavirus nel mondo sono stati 259.848 casi in 24 ore. E' il più grande incremento in un giorno dall'inizio della pandemia. Lo ha reso noto l'Organizzazione mondiale della sanità pubblicando sabato i dati sul proprio sito. I maggiori aumenti sono stati negli Stati Uniti, in Brasile, in India e in Sudafrica. Il bilancio globale delle vittime è salito di 7.360, il più grande aumento giornaliero dal 10 maggio.