Marsala: scrive Maurizio, sui tanti parcheggiatori abusivi, lanciando un'idea al prossimo sindaco

Ieri ho fatto da cicerone ad una comitiva siciliana, venuta a Marsala per ammirarne le bellezze e trascorrere una giornata in relax.

Mi sono organizzato per far loro vedere alcune attrattive, partendo dalla zona di San Teodoro, accanto all'ex Lido tre torri, oggi ancora frequentatissimo.



Appena arrivati subito accolti da un tipo che si presenta come posteggiatore, che chiede 2 euro subito in anticipo e con aria di sfida come a dire "mi l'ha dari", glieli diamo per 3 auto 6 euro ed andiamo a fare un giretto, contemporaneamente una coppia di turisti del nord, gli chiede, "stiamo 1 minuto per chiamare i nostri amici che già sono sul posto e andiamo. Risposta " CCa un minutu o un'ura si paga".

Terminata la prima tappa, ci rechiamo nella zona dell'imbarcadero, arrivati non 1 ma 2 posteggiatori che chiedono i soldi, anche loro anticipati e non dopo, anche li con mio grande imbarazzo diamo il nostro contributo alla causa dei "Posteggiatori Abusivi".



Ultima tappa, prima di andare a mangiare una pizza, arriviamo al posteggio libero del salato, adiacente il monumento ai mille. Qui ancora peggio. Veniamo subito fermati da un posteggiatore abusivo, credo extracomunitario, mentre sta azzannando mezzo chilo di pane con la mortadella, con la bocca piena ci dice... "dovete pagare il posteggio". Rispondo, lo paghiamo al ritorno. E la replica: "No qua si paga subito, i turisti (del nord) pagano di più, siccome siete Siciliani ma non marsalesi 2 euro". Continuimo a dire paghiamo al ritorno. A questo punto l'uomo comincia ad agitarsi dicendo anche vabbè ci penso io, non pagate? Vabbene... La conversazione dura qualche minuto, in quanto lo lasciamo alle sue manifestazioni e ci allontaniamo dietro le sue mimiche e sguardi minacciosi, anche mentre siamo al bar vicino continua a seguirci avvicinandosi. Io sono assolutamente disgustato dinnanzi ai miei amici di questa vergognosa situazione e la prendo a ridere con qualche battutina per sdrammatizzare.

Suggerimento per il prossimo Sindaco. Secondo me questo parcheggio del salato potrebbe essere utilizzato come parcheggio comunale custodito e dare lavoro regolare, solamente facendo dei turni, credo almeno per 3 famiglie, considerato che li è il posto dove arrivano tutti i turisti, ma anche diversi che lavorano o vanno in centro a fare shopping.

Alla fine della giornata, in pizzeria al Cellarius di Via Mazzini, con ottima accoglienza e pizza spettacolare e Marsala ancora una volta bellissima da fare vedere senza i posteggiatori abusivi.

PS. Non si pagano i posteggiatori abusivi, ma siccome ero in compagnia e c'erano anche le loro auto non ho voluto creare problemi ed ho evitato discussioni.



