Coronavirus, aumentano i positivi in Sicilia. Lieve calo dei contagi nel Paese

25/07/2020 06:00:00

Aumentano i positivi in Sicilia. Sono 8 in totale nelle ultime 24 ore. Si tratta di quattro pazienti e un operatore sanitario dell'ospedale ortopedico Ganzirri di Messina che già ieri erano risultati positivi al tampone.

Dati regionali - Si trovavano già in isolamento dopo i primi tre casi registrati alcuni giorni fa nella stessa struttura. Gli altri tre nuovi positivi sono due a Catania e uno a Palermo. E c'è anche un marinaio di origini rumene ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Ragusa che sarà conteggiato nei prossimi bollettini. In Sicilia in terapia intensiva si trovano ricoverate solo 2 persone, una in meno di ieri. Fermo il bilancio dei morti: 283. Salgono a 3.166 i casi complessivi da Coronavirus dall'inizio dell'epidemia e attualmente risultano positive 170 persone di cui 11 ricoverate in ospedale, due in terapia intensiva e 157 in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.975 tamponi.

Sono quattro i positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. Lo ha comunicato l'Asp nel consueto comunicato giornaliero che aggiorna i dati della situazione epimediologica da Covid-19 nel territorio provinciale. In realtà, come già anticipato da TP24, il quarto caso è assegnato alla provincia di Trapani, alla città di Alcamo, solo perché la persona positiva è residente ad Alcamo. Si tratta di una donna di origine marocchina che ha partorito da qualche giorno in un ospedale di Palermo e poco prima del parto è risultata positiva. La donna sta bene, è asintomatica e si trova ricoverata fino a completa negativizzazione. Gli altri casi positivi riguardano i due casi a Marsala, due donne e uno a Mazara del Vallo, un marittimo che era rientrato da una battuta di pesca in acque internazionali. I numeri del Coronavirus in provincia di Trapani dall'inizio della pandemia dicono che i contagiati totali sono 135, di cui 126 guariti e dimessi, 5 deceduti, 4 attuali positivi asintomatici. I tamponi totali effettuati sono 19.330 e i test sierologici effettuati su personale sanitario sono 9.455.

Lieve calo dei contagi in Italia - Sono 252 i nuovi positivi, in lieve flessione rispetto ai dati degli ultimi due giorni, e 5 vittime, uno dei dati più bassi dall'inizio della pandemia. I guariti sono 350, le terapie intensive calano registrando 46 ricoverati. Il totale dei positivi dall'inizio della pandemia sono 245.590.

Negli ultimi 14 giorni si riscontrano stime superiori ad 1 in sei Regioni dove si sono verificati recenti focolai. E' quanto rileva il monitoraggio dell'Iss sulla circolazione del coronavirus. Le stime Rt tendono a fluttuare in alcune Regioni/PPAA in relazione alla comparsa di focolai di trasmissione che vengono successivamente contenuti. Seppur in diminuzione, spiega però l'Iss, in alcune realtà regionali continuano ad essere segnalati numeri di nuovi casi elevati. Questo deve invitare alla cautela in quanto denota che in alcune parti del Paese la circolazione di SARS-CoV-2 è ancora rilevante.

Indice Rt nazionale a 0.95. Questo indica che la trasmissione in Italia è stata sostanzialmente stazionaria nelle scorse settimane. Così il monitoraggio dell'Iss sull'andamento del coronavirus. In quasi tutte le Regioni/PPAA sono stati diagnosticati nuovi casi di infezione nella settimana di monitoraggio corrente, con casi in aumento in alcune di esse rispetto alla precedente settimana di monitoraggio. Oltre ai focolai attribuibili alla reimportazione dell'infezione, vengono segnalati sul territorio nazionale alcune piccole catene di trasmissione di cui rimane non nota l'origine.

Persiste una trasmissione diffusa del virus che, quando si verificano condizioni favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, talvolta associati all'importazione di casi da Stati esteri. È quanto rileva il monitoraggio Iss-Ministero della Salute sull'andamento del Coronavirus nella settimana dal 13 al 19 luglio. l numero di nuovi casi di infezione rimane, comunque, nel complesso contenuto. L'età mediana dei casi diagnosticati nell'ultima settimana è ormai intorno ai 40 anni;