Coronavirus, s'impenna l'indice di contagio in Sicilia. E' il secondo più alto d'Italia

La situazione sul Coronavirus in Sicilia non sta andando per il verso giusto. I contagi aumentano, e l'isola ha un tasso di contagiosità, l'indice Rt, tra i più alti in Italia, il secondo esattamente.



L'Iss ha certificato, in base alle ultime rivelazione, che dopo il Veneto con 1.66, la Sicilia segue con un indice di contagiosità di 1,55. Significa che una persona positiva al Covid potrebbe contagiare altre 1,55 persone.

L'indice è tornato a risalire nelle ultime settimane, quando nell'immediato post lockdown era dello zero-virgola.

Dopo la Sicilia c'è la Campania (1.44), entrambe la scorsa settimana sotto il valore soglia di 1. La Lombardia e il Piemonte invece si attestano ad un valore inferiore: 0.96 per la prima e 0.87 per la seconda.

Complessivamente il quadro generale della trasmissione e dell’impatto dell’infezione da Sars-CoV-2 in Italia, sebbene non in una situazione critica, mostra dei segnali che richiedono una particolare attenzione: l’incidenza cumulativa negli ultimi 14 gg (periodo 13/7-26/7) è stata di 5.1 per 100 000 abitanti, in aumento rispetto al periodo 29/6-12/7, dice l'Iss. La media nazionale dell'indice di contagiosità è di 0,98.