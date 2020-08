Coronavirus, ecco i numeri reali del contagio in Italia 

04/08/2020 08:29:00

Ecco i numeri reali del contagio da coronavirus in Italia.

Un’indagine dell’Istat e del Ministero della Salute, con il supporto della Croce Rossa, ha svelato che sono quasi un milione e mezzo gli italiani contagiati dal coronavirus. Sei volte di più rispetto a quelli cui l’infezione è stata diagnosticata da febbraio a giugno. E questo attraverso i risultati dei test sierologici.

Inoltre si è visto che il 51 per cento di chi ha sviluppato gli anticorpi vive in Lombardia. Il tasso di letalità, cioè il rapporto tra numero di contagiati e popolazione: è del 2,5% in linea con l’esperienza internazionale.

Oltre 64.600 i prelievi. Il 2,5% della popolazione, dicevamo, è risultata positiva al test degli anticorpi e dunque è venuta a contatto con l’agente infettivo responsabile della pandemia.

Il virus ha conquistato l’Italia con una forte differenziazione territoriale. In Lombardia la prevalenza è stata del 7,5% contro lo 0,3% della Sicilia. È la conferma che l’istituzione delle zone rosse alle Regioni del Nord e poi il lock down nazionale hanno stroncato la catena di trasmissione.