Pontili dello Stagnone, i soldi della Regione non sono ancora disponibili e ci scappa la polemica...

05/08/2020 06:00:00

I pontili dello Stagnone di Marsala, che dalla scorsa settimana, non tutti, ma solo sei e il solarium, sono sottoposti a lavori di ripristino, in attesa delle somme stanziate dalla Regione, sono al centro del botta e risposta a distanza tra la deputata marsalese all’Ars, Eleonora Lo Curto e il direttore della Riserva Naturale dello Stagnone, Roberto Fiorentino.

“Con stupore leggo le parole del direttore della Riserva naturale dello Stagnone, Roberto Fiorentino in ordine allo stanziamento di 100 mila euro per il rifacimento dei pontili che è previsto alla legge di stabilità regionale e per il quale mi sono impegnata facendo approvare al parlamento il comma 13 dell’articolo 25 della legge regionale 9/2020 – si legge in una nota della capogruppo dell’Udc all’Ars –. Sul trasferimento effettivo delle risorse al Libero Consorzio di Trapani, non consento a Fiorentino e a chicchessìa di fare mistificazioni. Gli uffici della Regione e dell’Assessorato all’Economia hanno atteso fino a metà luglio i sessanta giorni per le eventuali impugnative del Consiglio dei Ministri e per questa ragione, prudenzialmente, non hanno trasferito le somme al Libero Consorzio guidato dal commissario Raimondo Cerami. Fiorentino sa, ma vuole forse fare finta di non sapere, che le risorse sono certe e serviranno concretamente a rimettere in sesto i pontili dello Stagnone. Lui stesso in alcune conversazioni con me - continua la Lo Curto - ha quantificato tale importo come congruo a sostenere gli interventi. Non ho mai millantato nulla, la mia azione politica è chiara e sotto gli occhi di tutti. Le mie sollecitazioni ad iniziare i lavori, nelle more del trasferimento regionale, sono state rivolte in primis proprio al commissario Cerami e lo stesso Fiorentino può vantare una ricca corrispondenza telefonica e di messaggi con me sull’argomento. Fiorentino non può privatamente lusingarmi e poi come Giano bifronte argomentare diversamente”.

Noi abbiamo sentito l’altro protagonista della vicenda, Fiorentino, che ha tenuto a precisare che la sua, non vuole affatto essere una replica ma solo una puntualizzazione.

"Io ci tengo a precisare che non ho nulla da togliere e nulla recriminare alle parole dell’onorevole Lo Curto - afferma Fiorentino -. La stimo tantissimo e a lei si deve l’interessamento per il finanziamento dei 100 mila euro per i pontili, previsti nel bilancio regionale, cosa che poi la legge di stabilità italiana ha deciso di ammetterli. Pur confermando tutte queste cose, pur avendo l’onorevole Lo Curto detto la verità, perché assolutamente non intendo dire che abbia detto il falso, conosco, infatti, la deputata Lo Curto da tempo e a me non risulta che dica falsità, devo comunque puntualizzare questa cosa. Noi, come Libero Consorzio Comunale di Trapani, abbiamo chiesto a metà giugno all’assessorato all’Economia regionale, l’accreditamento delle somme, perché è chiaro che noi non possiamo procedere ad una gara, se non abbiamo un impegno di spesa. Non è che noi possiamo sistemare i pontili senza avere la copertura finanziaria, sarebbe un provvedimento nullo. Ad oggi noi stiamo aspettando che effettivamente l'assessorato regionale all'Economia ci accrediti le somme - continua Fiorentino - o per lo meno ci dica che i soldi sono stati stanziati in questo capitolo e sono nostri. Devo dire, ad onore del vero, che non abbiamo avuto neanche risposta dall’assessorato. Noi abbiamo un commissario straordinario, Raimondo Cerami, che si sta interessando tantissimo per il ripristino dei pontili dello Stagnone, e non sembra giusto che, magari venga inteso dall’opinione pubblica, che noi abbiamo i soldi e non vogliamo fare i lavori, tant’è che stiamo provvedendo al ripristino, con delle somme nostre, di quelle strutture che possono essere subito rese fruibili ai cittadini. E già ci sono, anche se ancora non dovrebbero, delle persone che stanno già prendendo il sole”.