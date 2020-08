L'uomo morente ad Erice. C'era bisogno di fare il video?

05/08/2020 14:57:00

Buongiorno,

Vorrei dire la mia sul video che ha fatto il giro del web ieri su quell'uomo di casa Santa Erice. Mi chiedo se realmente si stava cercando aiuto o piuttosto la necessità di fare notizia abbia prevalso sul reale bisogno di denunciare qualcosa.

L'utilizzo degli smartphones ha donato a tutti il delirio di onnipotenza, ci sentiamo autorizzati a ledere la dignità di un essere umano , seppur con le migliori intenzioni, dovremmo interrogarci fino a che punto possiamo spingerci.

Schiaffare un video così crudo e duro senza neanche porre un filtro sulle parti intime di una persona in fin di vita l'ho trovato a dir poco ignobile.

Nel video si chiede aiuto a chiunque avrebbe potuto fare qualcosa. Ma mi chiedo, non era più semplice chiamare almeno i carabinieri? Non era più semplice andare al comune e allertare i servizi sociali prima di ergersi a paladini dei diritti umani? Siamo sicuri che vogliamo fare del bene? O piuttosto diventare " virali" su web ci sta disumanizzando in maniera irrimediabile?



Cordialmente,

Rosalba Catalano