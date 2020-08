Marsala, la lista dei "Coraggiosi" di Linda Licari e il sostegno al Sindaco Di Girolamo

06/08/2020 07:40:00

Ad un certo punto nessuno vede più un tubo. L'utile Mario Rodriquez si avvicina al tavolino dei relatori, lo illumina pietosamente con il suo smartphone. Se potesse, distribuirebbe anche the caldo per tutti.

Il sole è tramontato da un pezzo, sul giardino della Spagnola, il vento è freddo. Ma d'altronde, se si fanno chiamare "coraggiosi" un motivo ci deve essere. Perché ci vuole coraggio, di questi tempi, a presentare una lista a sostegno del Sindaco uscente di Marsala, Alberto Di Girolamo, contro la coalizione monstre di Grillo (che pare abbia chiuso anche un accordo con Giulia Adamo, e insomma, ha tutti dentro, tranne la Lega, che però è stata svuotata ...). Ci vuole coraggio a definire questa lista chiaramente di sinistra. "Marsala coraggiosa" è proprio il nome della lista presentata ieri, dal tramonto (fin quasi all'alba, dato che i tempi da queste parti sono sempre un po' lunghetti), dalla consigliera Linda Licari e dal vice sindaco Agostino Licari.

Linda Licari, la pasionaria che in questi anni è stata sempre vicina al Sindaco, si pensa un po' come Ellyy Schlein. E' il suo riferimento. Insieme a Berlinguer e a Di Girolamo. E ha messo su questa lista di impronta ecologista e progressista, con la benedizione del Pd, che in realtà è la rete di tutte le associazioni che in questo periodo hanno collaborato con la consigliera e l'amministrazione: le mamme, gli organizzatori del carnevale, i giovani, etc. Ognuno ha dovuto parlare, giustamente, ognuno per dire: "Guardate che non è vero che Alberto Di Girolamo non ascolta i cittadini. Io per esempio ...". E via con l'aneddoto. Con loro, poi, ci sono quelli (pochi) che restano dopo la grande scissione di Daniele Nuccio, al quale Linda Licari rivolge l'ennesimo appello all'unità per non arrivare spaccati alle elezioni.

Altro animatore della lista è Agostino Licari. Dall'attuale vice sindaco viene la prima proposta del gruppo: fare dell'area dello Stagnone di Marsala, una delle riserve più maltrattate in Sicilia, un'Area Marina Protetta.