Marsala, il "Giardino d'Infanzia" diventa scuola statale? 

06/08/2020 15:57:00

Il Giardino d'Infanzia di Marsala diventa scuola statale? E' un'idea dell'Amministrazione Comunale, e proprio oggi, 6 Agosto, in consiglio comunale si è trattato l'argomento, in verità poco chiaro per molti consiglieri, tanto che la delibera sul "passaggio al sistema scolastico statale del Giardino d'Infanzia Guido Baccelli" è stata rinviata alla seduta di lunedì prossimo. Il presidente Sturiano in aula ha lamentato la perdurante assenza in aula dell'Amministrazione.

Il segretario generale Bernardo Triolo ha affermato che la delibera in trattazione ha la valenza di atto di indirizzo, cui seguiranno ovviamente altri passaggi procedurali.

Da lì la decisione del consiglio comunale di accantonare la delibera, in attesa di capire meglio cosa voglia fare il Comune.