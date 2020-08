Coronavirus, 30 nuovi casi in Sicilia, 402 nel Paese. Cresce l'indice di contagio in 12 Regioni

07/08/2020 06:00:00

Aumentano di 30 i nuovi positivi in Sicilia rispetto alle 24 ore precedenti. Tra i nuovi contagi, oltre ai migranti che hanno contratto il Covid-19 al di fuori dell'Isola, anche persone provenienti dall'estero.

In Sicilia - Sedici dei nuovi positivi si trovano nel catanese, quattro nel nisseno, due nel palermitano, sei nel messinese, uno nell'Ennese e uno nel Ragusano.

E tra i positvi di Catania c'è il ragazzo che ha trascorso la serata al Lido della Playa a Catania, (ne abbiamo parlato qui) poi, rientrato a casa ha iniziato a star male, è andato al policlinico e lì, dopo aver effettuato il tampone, ha scoperto di essere positivo al Covid-19. Ora il ragazzo si trova a casa, in isolamento, e tutti i suoi contatti stretti sarebbero stati isolati.

Scuole e misure di contenimento organizzati dall'ANCI - L’ANCI Sicilia in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale ha organizzato una serie di incontri territoriali sulle “Misure di contenimento della diffusione del Covid-19 e criticità legate all’avvio dell’anno

scolastico 2020/2021 in sicurezza”.

“Abbiamo ritenuto opportuno prevedere un calendario di incontri in videoconferenza per affrontare le tante criticità legate all’attuazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, delle misure di sicurezza finalizzate a fronteggiare l’emergenza Covid-19 e a garantire la ripresa delle attività didattiche in presenza”. Hanno dichiarato Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale di ANCI Sicilia.

“Gli incontri sono frutto del grande impegno e della collaborazione istituzionale dell’Anci Sicilia in rappresentanza dell’intero sistema delle autonomie locali – conclude il presidente Orlando - per il superamento di criticità in vista della apertura delle scuole secondo le indicazioni dei Governi nazionale e regionale e che coinvolgerà decine di milioni di studenti, docenti, operatori scolastici e famiglie”.

Gli incontri territoriali relativi alle province di Palermo e Messina si sono già svolti ieri, gli altri si

articoleranno in base al seguente calendario:

TRAPANI giovedì, 6 agosto 2020, dalle ore 12.00 alle ore 13.30; CALTANISSETTA giovedì, 6 agosto 2020, dalle ore 16.00 alle ore 17.30;

RAGUSA venerdì, 7 agosto 2020, dalle ore 9.00 alle ore 10.30; SIRACUSA venerdì, 7 agosto 2020, dalle ore 10.30 alle ore 12.00.

In provincia di Trapani la situazione è perfettamente stabile. L'asp conferma la positività sempre delle cinque persone così distribuite: due a Marsala, uno a Mazara, uno a Partanna e uno ad Alcamo. Sono stati effettuati in totale 20.228 tamponi, e 9.577 test sierologici su personale sanitario. E ieri si è registrato un sospetto caso di Covid quando all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, si presentato un paziente con crisi respiratoria, circostanza che ha fatto scattare le procedure previste dal protocollo anti-covid. L'uomo, é stato sottoposto a tampone che ha dato esito negativo. I medici del Sant'Antonio Abate hanno anche eseguito i tamponi ai migranti che oggi lasceranno Trapani per essere accompagnati nei presidi di accoglienza del Centro-nord.

Salgono ancora i contagi per coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, si sono registrati 402 nuovi casi, 6 in più di ieri, che fanno salire il totale a 249.204. In calo, invece, il numero delle vittime: 6 in un giorno a fronte delle 10 registrate mercoledì. Complessivamente, le vittime dall'inizio dell'epidemia sono 35.187

Monitoraggio, tendenza casi Covid è in aumento - Sebbene le misure di lockdown in Italia "abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione da SARS-CoV-2, al momento siamo in una situazione che mostra una tendenza in aumento: persiste, infatti, una trasmissione diffusa del virus che, quando si verificano condizioni favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, spesso associati all'importazione di casi da Stati esteri". Lo rileva il monitoraggio settimanale del ministero della Salute che riporta una analisi dei dati relativi al periodo 27 luglio - 2 agosto 2020, successivo alla terza fase di riapertura avvenuta il 3 giugno 2020. "Si ribadisce la necessità di rispettare i provvedimenti di quarantena, anche identificando strutture dedicate, sia per le persone che rientrano da paesi per i quali è prevista la quarantena, e sia a seguito di richiesta dell'autorità sanitaria essendo stati individuati come contatti stretti di un caso". "In caso contrario, nelle prossime settimane - si avverte nel Rapporto - potremmo assistere ad un aumento rilevante nel numero di casi a livello nazionale".

Segnali di allerta - La situazione descritta nel report, relativa prevalentemente ad infezioni avvenute alla seconda decade di luglio 2020, "mostra segnali di allerta. Al momento - afferma il monitoraggio - i dati confermano l'opportunità di mantenere le misure di prevenzione e controllo già adottate dalle Regioni/PPAA e di mantenere alta l'attenzione alla preparazione di interventi in caso di evoluzione in ulteriore peggioramento". Complessivamente il quadro generale della trasmissione e dell'impatto dell'infezione da SARS-CoV-2 in Italia, "sebbene non in una situazione critica, mostra sempre più dei segnali che richiedono una particolare attenzione: l'incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni (periodo 20/7-2/8) è stata di 5.8 per 100 000 abitanti, in aumento rispetto al periodo 6/7-19/7".

Sono 12 le Regioni con l'indice Rt sopra 1, secondo il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute che riporta una analisi dei dati relativi al periodo 27 luglio - 2 agosto 2020, successivo alla terza fase di riapertura avvenuta il 3 giugno 2020. Questa la rielaborazione del ministero della Salute che ha rettificato il dato precedentemente comunicato di 11 Regioni con Rt sopra 1. In particolare Rt più alto risulta in Sicilia (1.62), seguita dalla Provincia autonoma di Bolzano (1.43), e da Provincia autonoma di Trento e Veneto, entrambe con 1.28, Campania (1.25), Toscana (1.2), Liguria (1.16), Marche (1.13), Puglia (1.1), Lazio (1.08), Lombardia (1.04), Emilia Romagna (1.01). Tre le Regioni con indice Rt 0: Basilicata, Calabria e Molise.



IL MINISTRO SPERANZA SUI VACCINI - "Con la Commissione europea stiamo lavorando per chiudere contratti con tutte le altre case farmaceutiche che sono al lavoro sui vaccini anti-Covid, e proveremo nelle prossime ore a livello di commissione Ue a chiudere altri contratti" per l'approvvigionamento di un futuro vaccino. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell'informativa al Senato. Il ministro ha inoltre rilevato come in questa partita "l'Italia non sta a guardare ma è in prima linea" e "ci auguriamo che nel giro delle prossime settimane possano esserci ulteriori risultati positivi".