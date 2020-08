Coronavirus, la Sicilia prima regione in Italia per indice di contagio

07/08/2020 10:10:00

Il coronavirus sembra aver aumentato la sua corsa in Sicilia. La Regione, infatti, è la prima in Italia per indice di contagio. Non un buon segno. E' la Sicilia la Regione con l'Rt peggiore tra le 12 che attualmente hanno l'indice di contagio sopra 1, secondo il monitoraggio settimanale. Secondo il Ministero della Salute in Sicilia l'Rt è di 1,62.

Nell'Isola ieri 30 casi, rispetto ai 21 di mercoledì, con 41 ricoverati in ospedale e ora sono 4 quelli in terapia intensiva, come ieri. In 301 sono in isolamento domiciliare, 342 gli attuali positivi al coronavirus in Sicilia, due guariti a ieri a oggi. Sono 3.369 le persone che fino ad oggi hanno avuto la malattia nell'Isola. Circa 3000 i tamponi effettuati in 24 ore (289 mila in tutto).

C'è insomma una «tendenza in aumento» soprattutto per quanto riguarda «le persone asintomatiche» . Non solo: in tutta Italia ci sono focolai «anche di dimensioni rilevanti», ripetono gli scienziati, «che non possono essere attribuiti unicamente ad un aumento di casi importati» e che evidenziano «come ancora l'epidemia in Italia di Covid-19 non sia conclusa». Per questo bisogna mantenere alta l’attenzione, rafforzare il contact tracing e la consapevolezza dei cittadini, soprattutto nel rispetto della quarantena. «In caso contrario - avverte il ministero della Salute - nelle prossime settimane, potremmo assistere ad un aumento rilevante nel numero di casi a livello nazionale».