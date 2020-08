Coronavirus, ancora alti i contagi in Sicilia (+27). Allo Spallanzani c'è il vaccino "made in Italy"

08/08/2020 06:00:00

Rimangono alti i nuovi contagi in Sicilia. Ieri si sono registrati 27 nuovi positivi nell'Isola, tutti in isolamento domiciliare. Il giorno prima erano stati 30, quando la Regione, è risultata la prima in Italia per indice di contagio. La Sicilia è al momento la Regione con l'Rt peggiore tra le 12 che attualmente hanno l'indice di contagio sopra 1, secondo il monitoraggio settimanale. Secondo il Ministero della Salute in Sicilia l'Rt è di 1,62.

Numeri ancora molto alti che sono così suddivisi: quattordici casi riguardano i migranti che si trovano in quarantena, gli altri casi registrati sono, 6 a Catania, 3 a Messina, 3 a Ragusa e 1 a Palermo.

Caso sospetto a Partinico - E ieri si è presentato un caso sospetto al pronto soccorso di Partinico, che ha portato alla chiusura della struttura. I pazienti sono stati dirottati al servizio di guardia medica del luogo.

La Sicilia rischia un nuovo lockdown, la preoccupazione di Musumeci - I numeri del contagio da Coronavirus in Sicilia saranno il parametro che diranno al presidente Nello Musumeci se chiudere tutto o no. Musumeci si dice preoccupato dell'aumento dei contagi degli ultimi giorni nell'Isola. “Ho lanciato un appello 15 giorni fa – ha detto – mi pare che questo appello non sia stato raccolto e quindi non escludo che ci possano essere misure ulteriormente restrittive. Nel frattempo sono stati chiusi alcuni esercizi commerciali, pensiamo nei prossimi giorni, con le forze dell’ordine, preposte a questo servizio, di chiuderne altri perché i gestori non impongono ai propri clienti il rispetto delle norme di prevenzione e di cautela. Al tempo stesso rinnovo l’appello a tutti per poterci godere questa estate in relax ma con qualche piccolo sacrificio”. “La mascherina, – ha concluso il governatore – il distanziamento, mantenere un metro di distanza, penso che sia il minimo per evitare di fare concorrenza alle Regioni del Nord in termini di coronavirus. Siamo stati così bravi per 3 mesi con la linea della fermezza e del rigore. Credevo di poter avere fiducia nella responsabilità dei siciliani non vorrei ricredermi”.

552 nuovi casi in Italia - Continuano a salire i contagi per coronavirus in Italia, segnando un significativo aumento in un solo giorno. In 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, si sono registrati 552 nuovi casi, 150 in più del giorno prima, che fanno salire il totale a 249.756. In calo, invece, il numero delle vittime: 3 in un giorno a fronte alle 6 registrate giovedì. Complessivamente, le vittime dall'inizio dell'epidemia sono 35.190.

Forte aumento in Veneto di nuovi casi in 24 ore, con 183 positivi in più, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 20.535.

Schizzano i soggetti posti in isolamento, che sono 5.212, ben 1.141 in più rispetto a govedì, anche se tra questi ultimi diminuiscono i positivi (68, -36). Il bollettino regionale registra un nuovo decesso (totale 2.078), mentre la situazione clinica resta stabile, con 9 ricoverati nelle terapie intensive, di cui 6 positivi, e 111 (-10) nei reparti non critici, con 31 positivi (-5).

Emiliano, più controlli movida e spiagge libere - "I controlli ci sono, sono efficaci ma è necessario intensificarli soprattutto su spiagge libere, movida e in tutti quei luoghi dove non c'è controllo specifico e noi non siamo in condizione di sapere se qualcuno ha la febbre, se ha la tosse e non abbiamo un elenco di chi entra e chi esce". Lo ha dichiarato governatore pugliese, Michele Emiliano, a conclusione dell'incontro a Bari con i prefetti pugliesi e le forse dell'ordine per fare il punto sull'andamento dell'emergenza epidemiologica di Coronavirus. "Come Regione - ha continuato - abbiamo messo a disposizione di Comuni e forze dell'ordine tutte le risorse, anche economiche, per sostenerli ed esercitare i controlli".

Il vaccino made in Italy è allo Spallanzani di Roma, dal 24 agosto la sperimentazione sull'uomo - "Sono arrivate all'Istituto Spallanzani le prime dosi del vaccino 'made in Italy' e dal 24 agosto siamo pronti alla sperimentazione sull' uomo". Lo annuncia l'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. "Lo Spallanzani sta completando la ricerca dei volontari per la sperimentazione", aggiunge l'assessore. Il vaccino, informa la Regione Lazio, ha già superato i test preclinici effettuati sia in vitro che in vivo su modelli animali, "che hanno evidenziato la forte risposta immunitaria indotta dal vaccino e il buon profilo di sicurezza". Secondo quanto si apprende nei giorni scorsi è giunta l'approvazione della sperimentazione da parte del comitato etico nazionale presso l'Istituto Spallanzani di Roma, e ora può quindi cominciare la fase 1 di sperimentazione sull'uomo della piattaforma vaccinale italiana, alla quale hanno collaborato l'INMI e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, e che si avvale dei finanziamenti del Ministero della Ricerca Scientifica e della Regione Lazio ed è stato supportato dal Ministero della Salute.

Trump, la pandemia "sta scomparendo in Usa" - Lo ha detto Donald Trump in una conferenza stampa nella sua residenza a Bedminster, quando il numero dei decessi negli Stati Uniti sta superando quota 161 mila (2.000 solo giovedì) e i contagi stanno viaggiando verso i cinque milioni. Gli Usa continuano ad essere da tempo al primo posto nella classifica mondiale per gli effetti del coronavirus.

La Francia ha registrato 2.288 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore e 9.330 nell'ultima settimana: lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta la Cnn. Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono morte 12 persone. Le persone ricoverate in ospedale sono 5.011, di cui 136 nelle ultime 24 ore. I pazienti in terapia intensiva sono 383. Finora sono stati eseguiti nel Paese oltre 5,3 milioni di test, di cui 593.640 negli ultimi sette giorni. Secondo i dati della Johns Hopkins University il bilancio complessivo dei contagi in Francia è ad oggi a quota 235.202, inclusi 30.327 morti.