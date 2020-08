Coronavirus, costante l'incremento dei contagi in Sicilia (+24). I principali fattori di rischio mortalità 

09/08/2020 06:00:00

E' costante l'incremento dei nuovi contagi in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono 28 le persone riscontrate positive e tutte poste in isolamento domiciliare, una in più rispetto a l giorno prima.

I casi positivi si sono registrati: 10 a Catania, 6 a Enna e sono tutti migranti, 5 a Siracusa, 3 a Ragusa, un migrante a Palermo, 2 migranti a Caltanissetta e uno a Messina. Attualmente i positivi sono 397; salgono così a 3.424 i casi totali di Coronavirus da quando è iniziata la pandemia.

Anche oggi non si registrano guariti che rimangono 2.743. Fermi, fortunatamente, anche i decessi: 284. Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, sono stati eseguiti 2.511 tamponi, 100 in più rispetto alla giornata di ieri.

Calano i contagi per coronavirus in Italia, sono 347 - Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, si sono registrati 347 nuovi casi, 205 in meno rispetto all'aumento di ieri, che fanno salire il totale a 250.103. In aumento, invece, il numero delle vittime: 13 in un giorno a fronte alle 3 registrate venerdì. Complessivamente, le vittime dall'inizio dell'epidemia sono 35.203.

E' in lieve aumento il numero degli attualmente positivi per coronavirus nelle ultime 24 ore: secondo i dati del ministero della Salute, gli attuali malati sono 12.953, rispetto a ieri 29 in più. Resta stabile il numero delle terapie intensive con 43 pazienti, solo uno in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.139, rispetto a venerdì 36 in più, mentre i pazienti ricoverati negli altri reparti degli ospedali sono 8 in meno: dai 779 di ieri ai 771 di oggi. In tutte le regioni si sono registrati nuovi casi. Tra tutte le regioni, solo in Sardegna e Molise non si sono registrati nuovi casi. I maggiori aumenti di contagi nelle ultime 24 ore si sono verificati in Lombardia (76), Veneto (63), Emilia Romagna (44), Piemonte (31) e Sicilia (28). Le persone, tra dimessi e guariti, sono 201.947 (+305). I tamponi effettuati nell'ultimo giorno sono 53.298, circa seimila in meno di ieri.

FOCOLAI PER I RIENTRI DALLE VACANZE - L'Emilia Romagna dunque è sul podio delle Regioni con maggior numero di contagi. Ed è polemica per i focolai dovuti ai ragazzi che rientrano dalle vacanze. Per questo anche Il porto di Ancona è pronto ad applicare un 'filtro' anti Covid - con misurazione della temperatura e controlli sanitari come già avviene per chi è in partenza - per tutti i passeggeri provenienti da Croazia e Grecia. Lo sottolinea il segretario generale dell'Autorità di sistema portuale di Ancona Matteo Paroli nel caso in cui arrivassero disposizioni dal governo in questo senso. Lo scalo anconetano, spiega Paroli già attua le disposizioni nazionali e, mediante un protocollo, le ha integrate con controlli dei partenti anche prima dell'accesso alla biglietteria per il check-in: misurazione della temperatura, varco transitabile solo con mascherina e contenimento in locali separati in caso di sintomatologia Covid o temperatura oltre 37,5°, che farebbe scattare il protocollo sanitario con il 118. La misurazione della temperatura per chi parte avviene anche, ad opera del personale delle navi, prima di salire a bordo. Per i passeggeri in ingresso, oltre ai controlli della temperatura nei porti di partenza e all'imbarco sulla nave, è prevista l'attivazione dell'ufficio di sanità marittima e poi del protocollo sanitario in caso di segnalazione dalla nave di persone con sintomi Covid-19. In assenza di comunicazioni in tal senso, i passeggeri in arrivo lasciano la nave in libertà con i propri mezzi. Al momento, ricorda Paroli, le autorità portuali non possono intervenire in maniera più restrittiva rispetto alle procedure nazionali: "possibile solo renderle più snelle e puntuali". "Per omogeneità - spiega - ci atteniamo alle procedure nazionali migliorandole nei termini in cui è possibile. Al momento non ci sono comunicazioni da Roma di nuove misure previste. Ovvio che stiamo con le 'antenne dritte' - riferisce - e se dovesse succedere, ci conformiamo istantaneamente: la struttura 'hardware' è pronta, già la usiamo. Se dovessero esserci necessità di natura internazionale, di indicazioni a livello centrale, ci conformeremo subito".

Otto frati francescani sono risultati positivi al coronavirus, ad Assisi. E' quanto viene riportato nella rivista on-line San Francesco. Sono tutti novizi, presenti nella struttura del adiacente alla Basilica di San Francesco. Proseguono tutte le attività del Sacro convento. A precisarlo è il direttore della Sala stampa del Sacro convento, padre Enzo Fortunato. "I giovani sono in isolamento e sono state applicate e prese tutte le procedure sanitarie del caso", ha aggiunto padre Fortunato. "I giovani novizi risultati positivi, provenienti da diverse parti del mondo, sono entrati a far parte del noviziato solo cinque giorni fa e non hanno avuto contatti con la comunità e i pellegrini", ha sottolineato ancora il religioso. "Le attività e la vita comunitaria continueranno con normalità in osservanza dei dispositivi previsti dalla legge e dal ministero della salute", ha concluso il direttore della Sala stampa.

Covid, i principali fattori di rischio mortalità - Età avanzata, funzionalità renale ridotta e un elevato livello di infiammazione nel sangue. Sono questi, per un paziente ricoverato in ospedale per Covid-19, i principali indicatori di un maggiore rischio di mortalità, secondo uno studio, guidato dal Dipartimento di Epidemiologia e prevenzione dell’Irccs Neuromed di Pozzilli (Is), in collaborazione con la Clinica mediterranea cardiocentro di Napoli, l’Università di Pisa e altri 33 centri clinici italiani, che hanno costituito la collaborazione 'Corist' (Civid-19 Risk and Treatments). La ricerca, pubblicata sulla rivista 'Nutrition, metabolism and cardiovascular disease' ha preso in esame 3.894 pazienti Covid ricoverati in ospedali del territorio italiano dal 19 febbraio al 23 maggio scorso.

"Scopo principale del nostro studio - spiega Augusto Di Castelnuovo epidemiologo del Dipartimento di Epidemiologia e prevenzione del Neuromed, attualmente presso Mediterranea cardiocentro di Napoli - è stato quello di individuare i principali fattori di rischio di morte nei pazienti Covid-19, in modo da fornire migliori strumenti per identificare i pazienti a più alto rischio verso i quali predisporre particolari attenzioni e interventi terapeutici più mirati".

Ogni paziente ha una sua storia: la situazione sanitaria precedente, i farmaci che assumeva prima dell’infezione, la gravità dei sintomi con i quali si presenta in ospedale. Elementi che possono influire sull’esito della malattia da Covid-19 in modo complesso. Per questo - riferisce una nota Neuromed - i ricercatori hanno analizzato tutte queste informazioni, raccolte da tutta Italia, non solo con i tradizionali metodi statistici, ma anche attraverso tecnologie di 'machine learning' (apprendimento automatico), una branca dell’Intelligenza Artificiale nella quale i computer 'apprendono' dai dati disponibili e propongono modelli di predizione del rischio. "Proprio grazie al 'machine learning' - commenta Alessandro Gialluisi, ricercatore del Dipartimento di Epidemiologia e prevenzione del Neuromed - è stato possibile considerare in maniera innovativa la complessità degli effetti e delle interazioni tra fattori, non sempre individuabili tramite le classiche analisi statistiche".

I risultati ottenuti identificano nell’età avanzata il fattore di rischio principale, ma riducono il peso delle patologie pregresse (soprattutto cardiovascolari,) che nelle prime fasi della pandemia erano state indicate come possibili indicatori di un rischio maggiore, ma che in realtà sono a loro volta fortemente dipendenti dall’età stessa. La ricerca sui fattori di rischio, condotta dalle ricercatrici Neuromed Simona Costanzo e Marialaura Bonaccio, ha evidenziato poi il ruolo della proteina C reattiva, un valido indicatore di infiammazione presente nel sangue. Più alto è lo stato infiammatorio del paziente all’ingresso in ospedale, maggiore sarà il suo rischio di morte durante il ricovero. Infine una riduzione della funzionalità renale è anch’essa progressivamente correlata con un aumento di rischio.

BONUS RISTORANTI- Uno specifico finanziamento per gli esercizi di ristorazione che abbiano subito una perdita di fatturato da marzo a giugno 2020 di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo del 2019, con un contributo minimo di 2.500 euro. E' la misura in dettaglio del bonus filiera della ristorazione contenuto nel decreto agosto approvato dal cdm. Il contributo a fondo perduto servirà all'acquisto di prodotti di filiere agricole, alimentari e vitivinicole da materia prima italiana. Plauso di Filiera Italia. "Ben investiti i 600 milioni dedicati dal governo alla ristorazione e alla filiera agroalimentare italiana": così Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, commenta il dl Agosto appena approvato, in una nota, ricordando come gli investimenti in questo settore "che si auspicavano più alti ma che comunque rappresentano un'iniziativa fondamentale - siano i più efficaci moltiplicatori di indotto, sia di ricchezza che di occupazione". "Negli ultimi 12 anni i consumi alimentari domestici delle famiglie italiane sono crollati in Italia di oltre 16 miliardi. Unico dato in controtendenza - ricorda Scordamaglia - è stata la crescita dei consumi fuori casa, aumentati, nello stesso periodo, di circa 5 miliardi". Consumi che arrivano così ad un totale del 34% dei consumi alimentari totali del Paese con ben 84 miliardi su 250.