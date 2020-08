Le elezioni a Marsala: le insalate di liste, il disprezzo della democrazia

11/08/2020 18:03:00

Le insalate sono un contorno di un piatto principale.

Se questo non c'è , è l'insalata the main course.

E mi pare che a Marsala stia accadendo.

Le insalate, le macedonie, le ammucchiate sono il disprezzo della democrazia. Non si può governare senza una convergenza minima su programmi e progetti (vedi la barzelletta Trapani).

Tanto non può evitarsi con legge ma con l'etica, l'onestà politica, con linearità trasparente.

Da subito tagliamo le corna al toro, evitiamo sterili dibattiti, e convergiamo su un unico principio vincolante: i candidati a sindaco dichiarino di esser responsabili della composizione delle liste. E della qualità dei candidati. Affermino che tra i loro candidati consiglieri non ci saranno espressioni della malacarne, non ci saranno tappabuchi, non ci saranno mercenari, non ci saranno i prendiaspettativa, non ci saranno candidati/voto di scambio. Tanto con atto pubblico.

Evitare lo scaricabarile tipico dei furbetti.

Basta ciò? No.

Rimane l'onestà intellettuale, politica, etica e penale e ne percepisco poca allorquando leggo di candidati a sindaco sostenuti da 8/9 liste. Rimango basito quando mi dicono che Salvatore Lombardo potrebbe sostenere Grillo magari per imbucare, immeritatamente, un assessore; rimango sconcertato quando sento che Daniele Nuccio potrebbe non aiutare Di Girolamo.

Se i candidati a primo cittadino accettassero un tal percorso disinquinante, non supererebbero le tre, massimo quattro, liste a sostegno. E da li inizia il vade retro Satana, la pulizia praticata , la politica al servizio, la buona fede.

Il metodo suggerito difficilmente sarà digerito dallo sfrenato e incontrollabile banditismo politicante, da quanti , falliti nella vita lavorativa, tentano un ''cogito ergo sum''.

E' utopia? No. E' il tentativo di smascherare i banditi, i fannulloni, i traffichini. Altrimenti ? Meglio perdere puliti che vincere ....

Peppe Bologna