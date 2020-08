Scrive Francesco, per dire la sua sulla manifestazione "L'odio non è un'opinione"

13/08/2020 11:00:00

Ci scrive il nostro lettore Francesco per dire la sua sulla manifestazione che si è tenuta in piazza della Repubblica: "L'odio non è un'opinione":

" Gentile direttore solo per contestare quando affermano che di fatto, la legge c'è già solo che non fa riferimento anche alla questione che oggi rivendicano... Esiste tutta una serie di pratiche per promuovere e favorire la procreazione, per tutte quelle coppie che per i più svariati motivi non riescono a "godere" della maternità/paternità. Cosa è successo su questo fronte?... E' successo che la tecnica per sopperire ad una legittima necessità, ora viene messa al servizio anche di una carriola qualsiasi, ora si permette la "maternità/paternità" a chi non è né padre e né madre oppure, oggi è padre e domani è madre e la madre diventa padre e magari, non fa parte della coppia! Creando delle situazioni da film dell'orrore! Quindi, se non facciamo tesoro delle esperienze negative, dobbiamo aspettarci di tutto e di più nel senso negativo se, se si permette di "carcerare" chi non gradisce l'idea omosessuale e tutte le sue degenerazioni".

Francesco