Coronavirus, aumentano ancora i positivi in Sicilia. Sono 42 i nuovi contagi 

13/08/2020 19:30:00

Aumentano ancora i nuovi contagi in Sicilia. Sono 42 in totale i nuovi positivi, di cui 5 sono migranti. Diminuisce anche se solo di una unità il numero delle persone ricoverate. Adesso in ospedale si trovano 48 persone, 42 delle quali in regime ordinario. Il numero maggiore dei contagi è a Palermo con 16 casi.

Sono sei i ricoverati in terapia intensiva, numero che non cambia da tre giorni. In totale nell'isola restano i decessi 284 dall’inizio dell’epidemia. Complessivamente sono 604 gli attuali positivi in Sicilia e 556 dei quali si trovano in isolamento domiciliare.

Ecco la distribuzione territoriale dei nuovi contagi, secondo fonti dell’assessorato regionale per la salute; 2 ad Agrigento, 3 a Caltanissetta, 4 Catania, 4 Messina di cui uno migrante, 8 Ragusa, 5 Siracusa, e come dicevamo i 16 a Palermo. Sono quattro i migranti positivi provenienti da Lampedusa, 8 nel cluster dell’ufficio postale in via La Malfa, 2 invece le persone positive tornate da Malta e due da screening per ricovero ospedaliero.