Andrea Bulgarella: "Smetisco ogni interessamento per il Trapani Calcio"

15/08/2020 18:20:00

"Smentisco ogni interessamento per il Trapani Calcio". E' la smentita, secca, di Andrea Bulgarella. Il noto imprenditore è stato accostato da diversi giornali al Trapani Calcio, in cerca disperatamente di una nuova proprietà dopo l'amara retrocessione in Lega - Pro.

Bulgarella è stato il più amato presidente del Trapani, e il suo possibile interessamento ha riacceso in città l'animo dei tifosi. Forse proprio per non voler dare loro una delusione Bulgarella ha preferito stoppare sul nascere ogni voce: "Non ho manifestato alcun interesse all'acquisto del Trapani Calcio" dichiara in una nota inviata a Tp24.