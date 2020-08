Coronavirus, leggera diminuzione dei nuovi contagi in Sicilia (+36). Ieri 574 casi nel Paese

15/08/2020 06:00:00

Leggereadiminuzione del numero di nuovi positivi al coronavirus in Sicilia. Sono 36 i nuovi casi dato che fa salire il numero degli attualmente positivi a 639. Dei contagi registrati nelle ultime 24 ore, ventuno sono migranti. Sono invece 3681 i casi totali nell'Isola dall'inizio della pandemia.

I numeri in Sicilia - Per quanto riguarda le province, 20 casi arrivano da Agrigento (sono i migranti di Lampedusa), 5 a Catania, 5 a Palermo (un migrante), 3 da Messina, due a Ragusa e uno a Caltanissetta. Ci sono anche gli otto casi di Carini relativi ad una famiglia lombarda. Salgono a 52 le persone ricoverate, di cui 6 in terapia intensiva. Sono invece 579 in isolamento domiciliare. Sale il numero dei guariti, 2766, nove in più. Rimane fermo a 284 il numero dei decessi.

La situazione nel Trapanese - Oltre alle sei persone attualmente positive in provincia di Trapani, ieri l'ASP ha comunicato la positività di un passeggero che ha viaggiato in autobus tra Trapani e Palermo, potete leggere qui il nostro articolo. L'azienda sanitaria ha anche confermato di avere immediatamente attivato le procedure anticontagio previste in caso di positività al Covid 19, e che sono in totale circa 70 i passeggeri coinvolti nelle due corse interessate. L'uomo ha viaggiato sui pullman della linea Segesta in servizio da Trapani a Palermo e viceversa, in alcune date comprese tra il 27 luglio e il 6 agosto 2020, con particolare riferimento alle corse Tp-Pa delle 5.30 di mattina e Pa-Tp delle 15.00.

L'ASP DI TRAPANI ATTIVA I CONTROLLI NEL TERRITORIO - L'Azienda Sanitaria Provinciale Trapanese, impegnata giornalmente sin dall'inizio della pandemia da Covid-19, nel contrasto ai contagi, con le verifiche, i tamponi e i test sierologici, ha deciso di mettere in campo per queste giornate di Ferragosto una task force per poter garantire i controlli su tutto il territorio provinciale.

574 contagiati in Italia. Mai così alti dal 24 giugno scorso - Crescono ancora i contagiati dal Coronavirus, secondo i dati del Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore: sono 574 rispetto ai 523 di giovedì. Per avere un aumento più alto di nuovi positivi bisogna risalire al 24 giugno, quando furono 577. In Veneto (127) e Lombardia (97) gli incrementi più consistenti. Complessivamente sono 252.809 le persone che hanno contratto il Covid. In calo, invece, i morti: sono 3, contro i 6 di ieri. Solo in Valle d'Aosta e Molise non si sono registrati nuovi casi.

Sono 14.249 le persone attualmente positive al Covid, 168 in più di giovedì. In aumento anche i pazienti in isolamento domiciliare (13.422, con una crescita di 182 rispetto a ieri) ed in terapia intensiva (56, uno in più di ieri), mentre calano i ricoverati con sintomi (771, 15 in meno). E' quanto emerge dai dati diffusi dal ministero della Salute. Complessivamente, le persone dimesse o guarite dal virus sono 203.326, 403 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 46.723 tamponi, 4.465 in meno rispetto al giorno precedente.

COVID NEL MONDO - "Continuano a crescere in maniera esponenziale i contagi per Coronavirus nelle Americhe, negli Usa e in America Latina in particolare. Così anche la rete consolare italiana è costretta a fare i conti con il Covid-19. Sono diverse, infatti, le sedi diplomatico-consolari che sono state chiuse perché al loro interno ci sono stati casi di contagio". A riferirlo in una nota è il sottosegretario agli Esteri con delega agli Italiani nel mondo, Ricardo Merlo, precisando che "alcune di queste hanno già riaperto, altre lo faranno nei prossimi giorni" e raccomandando allo stesso tempo i connazionali nei Paesi più a rischio a recarvisi solo "per massima urgenza".

In Puglia 5 giovani ricoverati in condizioni severe - Cinque giovani, tra i 20 e i 30 anni, sono ricoverati negli ospedali pugliesi in "condizioni severe" nei reparti di Malattie infettive dopo aver contratto il Coronavirus. Lo conferma all'ANSA il professore Pierluigi Lopalco, capo della task force per l'emergenza Coronavirus in Puglia. "I pazienti - spiega - hanno delle polmoniti provocate dal Covid-19 e per questo è stato necessario il ricovero". Il dato conferma che anche la giovane età non mette al sicuro da sintomi importanti". Per quanto riguarda, invece, le discoteche, Lopalco conferma che, al momento, in Puglia "non ci saranno ulteriori provvedimenti" rispetto all'obbligo di mascherina adottato con ordinanza del presidente della Regione Puglia già ier