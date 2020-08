Scrive Salvatore, propone ai candidati sindaco di promunovere il cablaggio in fibra di Marsala

16/08/2020 08:00:00

Gentile redazione, è di alcuni giorni or sono la notizia che Open Fiber cablerà, a proprie spese, la città di Trapani.

Tale news è visionabile a questo link . Quale migliore occasione, per i candidati sindaci di Marsala per poter far leva verso i cittadini assumendo come uno dei cavalli di battaglia dei loro programmi di sviluppo, il cablaggio della città in FTTH da parte di Open Fiber. Questo perché Open Fiber ha già raggiunto la nostra città con la fibra.

Quello che manca è il cablaggio delle abitazioni.

I nostri candidati a Sindaco sono interessati allo sviluppo/crescita della nostra città in termini di tecnologia?

Mi piacerebbe che spendessero una parola su tale argomento nei loro programmi, ovviamente non rimanendo tali dopo l’elezione ma seguissero fatti con il coinvolgimento di Open Fiber.

Salvatore