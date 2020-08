E' morto Giovanni Parrinello, storico direttore dell'ex Banca Popolare di Marsala 

16/08/2020 19:12:00

E' morto Giovanni Battista Parrinello.

E' stata una delle figure più carismatiche che ha fatto la storia della ex Banca Popolare di Marsala, diventata poi Monte dei Paschi di Siena. Iniziò come funzionario, per poi diventare direttore di filiale.

"Grazie per l'esempio di dignità che ci hai dato" è stato il messaggio scritto dai colleghi, il giorno del suo pensionamento. E ancora: "Sei stato un esempio da imitare per lo stile di vita fuori e dentro l'istituto".

Giovanni Battista Parrinello è scomparso la mattina di Sabato 15 Agosto. Aveva 89 anni.

Dedito al lavoro e alla famiglia, lo piangono la moglie, i figli, la nuora e i suoi adorati nipotini, Giulio e Federico.

I funerali si terranno domani, Lunedì 17 Agosto, alle 10, in Chiesa Madre.