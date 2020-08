Coronavirus, contagi in salita in Sicilia (+46). A Trapani positivo il cuoco della nave-quarantena 

16/08/2020 06:00:00

Risalgono ancora i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia. Ieri 15 agosto, sono stati 46 dicui 13 provenienti da Malta, dato che fa salire il numero degli attualmente positivi a 677.

Di questi 5 nuovi positivi sono ad Agrigento, 6 a Caltanissetta, 5 a Catania, 2 a Enna, 1 a Messina, 9 a Palermo, 4 a Ragusa, 13 a Siracusa, 1 a Trapani. Sono invece 3727 i casi totali nella Regione dall'inizio della pandemia.

Rimangono 52 le persone ricoverate, ma uno in meno in terapia intensiva (5). Invariato il numero delle vittime (284), 625 in isolamento domiciliari. Rimangono 2766 i guariti. Poco più di 2000 i tamponi effettuati.

Si sono aggravate le condizioni di salute di una ragazza di Palermo risultata positiva al Coronavirus giovedì scorso dopo essere ritornata da un viaggio a Malta. La giovane è finita in Rianimazione all’ospedale Cervello.

Da ieri, intanto, arrivi tracciati dall'Isola dei Cavalieri a Pozzallo: s’è infatti cambiato registro nelle due corse, mattina e pomeriggio, da Malta per la Sicilia con il catamarano della Virtu Ferries che porta nell’Isola turisti e lavoratori di rientro nelle loro città. Il sindaco Roberto Ammatuna, nel corso della riunione del Comitato provinciale dell’ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal prefetto di Ragusa Filippina Cocuzza, nel pomeriggio di giovedì, ha sollevato il problema degli arrivi da Malta dopo i positivi da Covid-19 accertati negli ultimi giorni nel Ragusano.

La Regione intanto vorrebbe estendere la quarantena obbligatoria, già prevista nell’ultima ordinanza di Musumeci per gli arrivi da La Valletta, Grecia e Spagna, anche su chi proviene dalla Croazia. Ad annunciarlo è stato ieri l’assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza.

Secondo Musumeci il fronte migranti come "un’emergenza nell’emergenza, che crea ogni giorno preoccupazione in tutti, cittadini e sindaci, di qualsiasi colore politico. La mia proposta al governo centrale è nota: navi passeggeri in rada per la quarantena e ponte-aereo per l’immediata ricollocazione in altri siti. Gli hotspot sono inadeguati, stracolmi e colabrodo: si scappa con disarmante facilità! Ho detto a Roma di non aprire tendopoli o baraccopoli in Sicilia: già quella di Vizzini è stata giudicata non idonea sul piano igienico-sanitario. Basta improvvisazione sui migranti. Serve rispetto per tutti".

Stessa attenzione richiede ai giovani. Rivolgendosi proprio alle fasce di popolazione più interessate dalla movida ribadisce di: "Divertirsi in sicurezza: questo il nostro slogan. Significa coniugare prevenzione sanitaria e ripresa economica. La Sicilia resta la regione più visitata, in termini turistici. E ne siamo fieri. Ma serve la responsabilità di tutti, clienti e operatori, nel rispettare le regole ed evitare assembramenti. Ho fiducia in loro e spero di dovere evitare ulteriori misure. Dopotutto, su 560 contagiati solo sei sono i ricoverati in terapia intensiva nei nostri ospedali. A fronte di oltre cinque milioni di persone, dunque, non c'è ragione di essere oggi alla disperazione".

A Trapani sulla nave-quarantena c'è un nuovo caso positivo al Coronavirus e riguarda il cuoco della Azzurra Napoli che sosta al largo del porto Trapanese con a bordo 602 migranti. L'uomo è risultato positivo al tampone. Ora è ricoverato in una struttura di Palermo. Sulla nave ci sono 24 migranti affetti da Coronavirus. Adesso un nuovo caso.

Sono 629 i nuovi positivi in Italia incontro i 574 di ieri. Il totale dei casi totali sale ora a 253.438. Quattro le vittime. Il totale dei decessi, secondo i dati del ministero della Salute, sale così a 35.392, quasi la metà in Lombardia (16.837) .

In Veneto (+120), Lombardia (+94) e Emilia Romagna (+71) i maggiori incrementi. Solo in Trentino e Valle d'Aosta non si sono registrati nuovi casi. I tamponi effettuati sono stati 53.123, in crescita rispetto ai 46.723 di ieri. Questi i dati del ministero della Salute.

Nuovo aumento delle persone attualmente positive al Covid nelle ultime 24 ore: sono 14.406, 157 in più di ieri. Calano invece i ricoverati con sintomi (764, -7), quelli in terapia intensiva (55, -1). Crescono i soggetti in isolamento domiciliare (13.587, +165). I dimessi ed i guariti sono 203.640, 314 in più di ieri. Questi i dati del ministero della Salute.

Dei 47 nuovi casi positivi registrati in Piemonte, 15 sono diagnosi del 13 agosto inserite in ritardo a causa di un guasto tecnico. La Sardegna comunica invece che dei 5 nuovi contagiati, 4 sono migranti sbarcati nel sud dell'Isola e uno è un cittadino rientrato dalla Spagna. La Sicilia informa poi che dei 46 nuovi positivi, 13 provengono da Malta.

Criminalità: effetto Covid, in un anno calo delitti 18% - In un anno calo dei delitti del 18,2%: dai 2.338.073 del periodo 1 agosto 2018-31 luglio 2019 ai 1.912.344 registrati dall'1 agosto 2019 al 31 luglio di quest'anno. Una flessione attribuibile a lockdown per il Covid. Sono i dati forniti dal Viminale in occasione della conferenza stampa di Ferragosto della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. Il decremento ha riguardato quasi tutte le tipologie di delitto: dagli omicidi (-16,8%) alle rapine (-21,1%), dai furti (-26,6%) alle truffe (-11,3%). In controtendenza i reati informatici (+20%). Il Viminale evidenzia anche che il 70% dei 149 omicidi commessi in ambito familiare ha avuto donne come vittime; una quota salita al 75,9% durante il periodo di lockdown.

Forte crescita degli arrivi di migranti nell'ultimo anno: sono 21.618 tra l'1 agosto 2019 ed il 31 luglio 2020 contro gli 8.691 del periodo 1 agosto 2018-31 luglio 2019 (+148,7%). Questi i dati diffusi dal Viminale in occasione della tradizionale conferenza stampa della ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese. I minori non accompagnati sbarcati sono stati 2.886 (+157,9%). La maggioranza dei migranti sono arrivati con sbarchi autonomi (16.347), mentre quelli soccorsi in area sar italiana sono stati 5.271 (4.066 recuperati da navi ong). Tunisia (8.984) e Libia (8.746) i principali Paesi di partenza. Tunisini (34,3%) e bengalesi (11,9%) i più numerosi tra gli sbarcati.

Sono 20 milioni e 395mila le persone controllate dalle forze dell'ordine dall'11 marzo, quando sono iniziate le prescrizioni per contenere la diffusione del Coronavirus, al 31 luglio: 460mila i denunciati (pari al 2,2% dei controllati), la stragrande maggioranza per non aver rispettato i divieti di spostamento, 5.684 per false attestazioni e 1.177 per aver violato la quarantena. Sono i dati diffusi dal Viminale in occasione della tradizionale conferenza stampa di Ferragosto della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. Nello stesso periodo sono state anche controllate 6,7 milioni di attività commerciali: 10.751 i titolari denunciati, 2.112 i provvedimenti di chiusura.



Il lockdown per il Covid ha inciso anche sugli incidenti stradali: dall'1 agosto 2019 al 31 luglio di quest'anno se ne sono registrati 58.475 (il 20% in meno rispetto al periodo 1 agosto 2018-31 luglio 2019), con 1.319 morti contro i 1.719 dell'anno precedente (-23,3%) e 37.241 feriti (-22,6%). Sono i dati diffusi dal Viminale in occasione della tradizionale conferenza stampa di Ferragosto della ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese.