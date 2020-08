Coronavirus, il governo ha deciso: "Discoteche chiuse fino al 7 settembre". Oggi 479 contagi

16/08/2020 18:09:00

E alla fine c'è la decisione del Governo. L'Italia chiude le discoteche. L'aumento dei contagi degli ultimi giorni ha influito sulla decisione di sospendere le attività di tutte le discoteche e sale da ballo, a partire da domani, 17 agosto, in tutta Italia.

Per il momento il provvedimento sarà valido fino al 7 settembre e che era stata anticipata qui, è arrivata nel pomeriggio di domenica 16 agosto, quando i ministri di Sanità, Regioni e Sviluppo economico, Roberto Speranza, Francesco Boccia e Stefano Patuanelli, si sono uniti in videoconferenza con i governatori regionali per un vertice urgente, dopo il continuo aumento dei contagi.

Il ministro Speranza ha firmato un’ordinanza per chiudere tutto da domani. Non sono ammesse deroghe regionali alla normativa nazionale. Fino al 16 agosto, solo due Regioni avevano autonomamente deciso di chiudere i locali da ballo: Calabria e Basilicata.

Inoltre l'ordinanza prevede l'uso delle Mascherine obbligatorie «dalle 18 alle 6», su tutto il territorio nazionale anche «all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti».

Il governo ha dunque deciso di adeguarsi al parere del Comitato tecnico scientifico, che già nei giorni scorsi aveva espresso la sua preoccupazione di fronte all'aumento dei casi di contagio.

In calo oggi i nuovi contagiati dal Covid: sono 479, 150 in meno di ieri. Ma sono significativamente diminuiti anche i tamponi fatti: 36.807, quasi 17mila in meno di ieri. Quattro le vittime, dato analogo al giorno precedente. Veneto (78) , Lazio (68) e Lombardia (61) in testa tra le regioni col maggior numero di nuovi positivi. Nessun caso in Basilicata, Molise e Valle d'Aosta. I casi totali salgono a 253.915. Questi i dati del ministero della Salute.

Continuano a crescere le persone attualmente positive al Covid: sono 14.733, 327 in più di ieri. Aumentano anche i ricoverati con sintomi (787, +23), le terapie intensive (56, +1) e quelli in isolamento domiciliare (13.890, +303). I dimessi ed i guariti sono 203.786 (+146). Questi i dati del ministero della Salute.