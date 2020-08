Coronavirus. Boom di nuovi positivi in Italia: +845. In Sicilia 37 contagiati in un giorno

20/08/2020 17:36:00

Altro brusco incremento dei casi di Coronavirus in Italia. Con 845 persone positive scoperte nelle ultime 24 ore nel Paese. In Sicilia i nuovi casi di Covid sono 37.

Nell'Isola attualmente i contagiati sono 790: 41 ricoverati con sintomi, 8 in terapia intensiva e 741 in isolamento domiciliare. La buona notizia è che diminuiscono i ricoverati in ospedale, ieri erano 60. Ieri l’aumento dei positivi era stato di 45 unità. Sono 3.785 i casi totali, 2.799 i dimessi guariti. Restano 286 i deceduti. Registrato un incremento dei tamponi pari a 2.982.

Nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il ministero della Salute, sono 845 le persone risultate positive al coronavirus in Italia, per un totale di 256.118 casi dall'inizio dell'epidemia. Ieri i casi registrati in 24 ore erano stati 642. Nelle ultime 24 sono morte altre 6 persone, ieri i decessi erano stati 7: il bilancio sale così a 35.418 vittime. Rispetto a ieri cresce anche il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, che passa da 66 a 68. Gli attualmente positivi sono 16.014 Con un incremento di 654 rispetto a ieri. Le regioni con più casi oggi sono Veneto (159), Lombardia (154), Lazio (75), Toscana 59, Emilia Romagna (52).