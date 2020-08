Coronavirus e migranti. Musumeci lo sceriffo, scontro con il Governo. Sempre più contagi

24/08/2020 06:00:00

In teoria oggi dovrebbe entrare in vigore l’ordinanza populista e acchiappa like del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci che imporrebbe la chiusura di centri d’accoglienza e hotspot sull’Isola.



Un’ordinanza che però non avrà alcun valore, come hanno ribadito in più salse fonti del Ministero dell’Interno: le regioni non hanno competenza in materia di immigrazione, tutto dipende dal governo centrale.

Musumeci ha rispolverato il linguaggio che piace alla destra populista, e spinto da Salvini, ha fomentato con la sua ordinanza un clima di intolleranza soprattutto sui social.

La sua ordinanza prevede che negli hotspot e nei centri di accoglienza non vengano più ospitati migranti, per i quali si dovranno organizzare dei “ponti aerei” per trasferirli in altre regioni.



L'ordinanza ha validità fino al 10 settembre e impone il "divieto di ingresso, transito e sosta" nella regione per "ogni migrante che raggiunga le coste siciliane con imbarcazioni di grandi e piccole dimensioni, comprese quelle delle ong".

Un provvedimento che non risolve, ma aggrava lo scontro istituzionale, sulla doppia emergenza Migranti-Coronavirus.

Da Roma sono stati chiari: Musumeci può fare tutte le ordinanze che vuole, la competenza e dello Stato, il provvedimento non ha valore.



Il presidente della Regione ha risposto che "Il Viminale avrà tempo e modo per far valere le proprie ragioni nelle sedi opportune. E’ chiaro che lo stesso faremo noi".

Si prevede infatti che, se non verrà ritirata, l’ordinanza sarà impugnata dal Governo centrale. Anche se secondo fonti della Regione siciliana l’ordinanza del presidente è adottata “sotto il profilo sanitario e quale soggetto attuatore dell’emergenza Covid. Quindi non incide sulla materia ‘migranti’, che è competenza statale, ma sulla idoneità delle strutture sotto il profilo sanitario a rispettare le misure e linee guida scientifiche sulla pandemia”. In base all’interpretazione della Regione l’ordinanza “è certamente su materia di competenza in parte regionale e in parte sulla emergenza pandemica, introducendo misure di ordine preventivo a seguito della decisione dello Stato di non applicare le norme vigenti sei decreti sicurezza”.



I dati sul Coronavirus

Intanto il Covid in Italia e in Sicilia non si ferma.

In un giorno in Sicilia sono stati accertati 35 nuovi positivi al Coronavirus. Attualmente i positivi al Covid sono 903. Di questi sono 50 i ricoverati con sintomi, 10 in terapia intensiva - dati in aumento rispetto a ieri. 843 persone si trovano in isolamento domiciliare (11 in più rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'epidemia in Sicilia si sono riscontrati 4002 i casi, con 2.813 i guariti (sei in più rispetto ai ieri). Il dato dei decessi resta fermo a 286.

Continua intanto l'aumento dei nuovi casi positivi al Coronavirus in Italia.

Ieri sono stati 1.210 nuovi contagi, e 7 vittime. Complessivamente il totale dei casi dall'inizio della pandemia si attesta a 259.345 mentre i deceduti arrivano a 35.437. Gli attualmente positivi sono 18.438 con un incremento di 935 rispetto a ieri. I dimessi / guariti sono 205.470 con un incremento di 267. Le regioni con più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (239), Lazio (184), Veneto (145), Campania (138), Emilia romagna (127), Sardegna (81), Toscana (59). Sono 69 le persone in terapia intensiva, 5 più di ieri. L'unica regione che oggi non registra contagi è la Valle d'Aosta.



E’ guarita la donna di Partanna tornata da Panama

Dopo il doppio tampone è negativa al Coronavirus la donna di Partanna che era stata contagiata a Panama e rientrata in Sicilia nelle scorse settimana. Esattamente 3 settimane di quarantena per superare la positività al Covid. La donna, 60enne, era stata otto mesi da alcuni familiari a Panama. Rientrata in Italia è stata riscontrata la posivtività al Covid.