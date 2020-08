Coronavirus. Marsala prima per contagi. Ma in provincia meno positivi. A Trapani la nave quarantena

30/08/2020 06:00:00

Marsala guida la classifica dei contagiati dal Coronavirus in provincia di Trapani. E’ la città con più positivi, e quella in cui si registrano la metà dei casi in tutta la provincia.



Sono sette i positivi al Covid a Marsala, e 14 in tutta la provincia di Trapani.

Il bollettino di ieri ha fatto registrare 8 guariti ma anche tre nuovi positivi al Coronavirus in provincia.

7 casi si registrano a Marsala, che diventa la città con più contagiati, con un nuovo positivo rispetto a venerdì. Trapani scende a 1 positivo (era a 6), Alcamo 2, Valderice 1, Calatafimi 1. Nel report dell'Asp ci sono anche i due nuovi positivi di Mazara del Vallo.



Oltre ai 5 di Trapani si registrano due guariti ad Erice e uno a Paceco.

Dall'inizio dell'emergenza i casi di Coronavirus in provincia di Trapani sono stati 159, di cui 5 decessi, 138 guariti, e 14 attualmente contagiati. I positivi sono asintomatici e in isolamento domiciliare.

In Sicilia ieri si sono registrati 29 casi: 25 in meno rispetto alla giornata di venerdì. Cinque sono migranti (uno ad Agrigento, 3 a Pozzallo ed uno a Marzamemi). È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute.

Attualmente ci sono 1.084 positivi di cui 70 ricoverati in ospedale (+1), 10 in terapia intensiva (+1) e 1004 in isolamento domiciliare, per un totale di 4257 casi dall'inizio dell'epidemia. I guariti salgono a 2.887 (+3). Rimane fermo il dato dei decessi: 286. Diminuiscono i tamponi rispetto a venerdì (2872).



Una vittima e 1.444 contagi da coronavirus, per un totale di 266.853 casi e 35.473 deceduti dall'inizio dell'emergenza. Sono questi i dati diramati dal ministero della Salute relativamente alla diffusione del Covid-19 in Italia. Si registra un nuovo record dei tamponi effettuati che sfiorano quota 100 mila (99.108 per la precisione).

All’emergenza Coronavirus si aggiunge e si connette anche quella dei migranti in Sicilia. La nave Aurelia è arrivata al porto di Trapani. E' la nave della Snav noleggiata dal governo per svuotare l'hotspot di Lampedusa. A bordo ci sono 273 persone. Di queste 70 sono positive al coronavirus, in isolamento e sotto osservazione. La nave è stata al molo Ronciglio, quasi tutta la giornata di venerdì, per fare rifornimento di carburanti e viveri, e per altre operazioni tecniche, con l'aiuto della Guardia Costiera e la collaborazione delle forze dell'ordine. Adesso è in rada, di fronte al porto

E non diminuiscono le polemiche sulla gestione dei migranti in Sicilia e sulle uscite di Nello Musumeci che parla di “invasione”, dopo la sospensione da parte del Tar di Palermo della sua ordinanza che prevedeva la chiusura degli hotspot sull’Isola.



Per rispondere alle critiche del governatore Musumeci sulla gestione dell'emergenza (Musumeci parla addirittura di "invasione") il Ministero dell'Interno ha diffuso alcuni dati. In ragione del maggior impatto dei flussi che sopporta la Sicilia, sono stati intensificati, fin da maggio, al termine del lockdown, i trasferimenti di migranti verso altre regioni italiane. In particolare, fanno sapere fonti del Ministero dell'Interno, a partire da giugno scorso, sono stati trasferiti dalla Sicilia 4.086 migranti.

La redistribuzione sul territorio nazionale è avvenuta all'esito dello screening sanitario. Infine, in relazione alle maggiori esigenze di vigilanza dei centri per migranti, in Sicilia sono attualmente impiegati 979 militari della "Operazione strade sicure", 400 inviati nel solo mese di agosto.