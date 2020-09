Coronavirus, aumentano ancora i contagi nel trapanese. Sono 58 i positivi

04/09/2020 06:00:00

Crescono ancora i casi di Coronavirus in provincia di Trapani. Sono in totale 58 gli attuali contagiati, e solo ieri sono aumentati di ben 20, così come abbiamo già raccontato. Un incremento gornaliero, tra l'altro, più alto anche rispetto al periodo del lockdown.

Tre nuovi casi Covid-19 a Mazara del Vallo. Ieri, in serata, il sindaco di Mazara, Salvatore Quinci ha comunicato sul suo profilo facebook altri tre casi positivi in città. "Sono asintomatici e si trovano in isolamento domiciliare - scrive il sindaco -. La situazione è preoccupante e bisogna essere prudenti, pertanto nel condurre la nostra vita quotidiana ricordiamo sempre di mantenere le precauzioni del distanziamento, dell’utilizzo della mascherina, dell’igiene delle mani e di evitare assembramenti".

I 58 casi positivi nel trapanese sono così distribuiti: 5 positivi ad Alcamo, (di cui due hanno sviluppato la positività fuori provincia e attualmente sono ricoverati in ospedali fuori territorio trapanese), 3 a Buseto Palizzolo, 1 a Calatafimi Segesta, ma residente in Romania e attualmente ricoverato fuori provincia; 1 a Castellammare del Golfo; uno a Castelvetrano ricoverato fuori provincia; 5 ad Erice; 9 a Marsala; 5 Mazara del Vallo; 14 Salemi di cui 2 ricoverati in ospedali fuori provincia; 11 sono i casi di Trapani; 2 a Valderice di cui uno si trova al Covid Hotel di Palermo, e una persona di Vita.

L'Asp comunica che nessun operatore dell'Ospedale ‘Vittorio Emanuele III’ di Salemi è fra i soggetti risultati positivi, al Covid-19 nella città di Salemi. In totale sono 6 i ricoverati non in Terapia intensiva. Sono 49 le persone in isolamento domiciliare obbligatorio. Totale tamponi effettuati: 23.035. Test sierologici su personale sanitario: 9.781. Test per ricerca antigene – 1.519.

I guariti totali sono stati 138, i decessi 5.

I dati siciliani - Sono 53 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: 20 in meno rispetto alla giornata di ieri. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Attualmente ci sono 1.252 positivi di cui 51 ricoverati in ospedale (+5), 12 in terapia intensiva e 1159 in isolamento domiciliare, per un totale di 4487 casi dall'inizio dell'epidemia. I guariti salgono a 2.947 (+28). Sono invece 288 le vittime accertate. I tamponi eseguiti sono 3477. Nelle province 2 sono i nuovi positivi a Caltanissetta, 4 a Catania, 2 a Messina, 19 Palermo, 5 a Ragusa, 3 a Agrigento e 19 a Trapani.

I dati italiani - E’ di 10 morti e 1.397 nuovi contagiati il bilancio delle ultime 24 ore per il Coronavirus in Italia. Numeri in crescita rispetto a ieri, quando si erano registrati 1.326 positivi e 6 decessi. In calo i tamponi, a quota 92mila, circa 10mila in meno rispetto al picco record di ieri. Questi i dati del ministero della Salute.