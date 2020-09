Coronavirus, aumentano ancora i contagi. Più di 90 casi in provincia di Trapani

05/09/2020 06:00:00

17,30- Un nuovo caso di Coronavirus a Marsala. Si tratta di un uomo di circa 60 anni giunto all'ospedale "Paolo Borsellino" con i sintomi del Covid-19.

L'uomo è stato sottoposto a tampone, risultato positivi, e si sta valutando il ricovero ma a Palermo. L'azienda in cui lavora ha attivato tutti i protocolli di sicurezza del caso, quarantena per i colleghi e sanificazione dei locali.

Con quest'ultimo caso i positivi di Marsala salgono quindi a 13. Si tratta di un numero di contagiati ben più alto rispetto al periodo del lockdown e della "prima ondata" dell'epidemia, quando arrivarono a 9 i positivi, che fa temere alle stesse autorità sanitarie locali l'evolversi di un nuovo focolaio.

15,10 - E' ancora boom di contagi in provincia di Trapani. Sono 91 i positivi - ieri erano 69 - secondo quanto comunicato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani con il consueto report quotidiano sulla diffusione dell'epidemia da Covid-19. Qui l'articolo con i dettagli.

06,00 - Aumentano ancora i contagi nel trapanese. Sono 69 i positivi registrati in provincia e sono così distribuiti nelle diverse città: ad Alcamo 1 (ha sviluppato positività fuori provincia ed è ricoverato in ospedale fuori provincia)+3; Buseto Palizzolo 4; Calatafimi-Segesta 1 (domiciliato a Calatafimi-Segesta ma residente in Romania, ricoverato attualmente fuori provincia); Campobello di Mazara 0; Castellammare del Golfo 1; Castelvetrano 1( ricoverato fuori provincia); Erice 6; Gibellina 0; Marsala 8; Mazara del Vallo 5; Paceco 0; Partanna 0; Salemi 2 (ricoverati fuori provincia) +15; Santa Ninfa 1; Trapani 18; Valderice 2; Vita 1.

Nessun operatore dell'Ospedale ‘Vittorio Emanuele III’ di Salemi è fra i soggetti risultati positivi ad oggi, al Covid-19 nella città di Salemi. I ricoverati non in terapia intensiva sono 5 mentre in isolamento domiciliare obbligatorio sono 64. In totale dall'inizio della pandemia sono stati effettuati 23.258 tamponi e 9.819 test sierologici su personale sanitario e 1.550 test per ricerca antigene. I guariti sono 141 mentre i decessi registrati sono 5.

Trapani - Ieri il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida è risultato negativo anche al secondo tampone a cui si è sottoposto dopo essersi messo in quarantena, dopo una cena al ristorante "La Giummara" di Salemi, dal quale è partito il nuovo focolaio. Per quel che rigiarda i dipendenti del Comune di Trapani, oltre al positivo, per cui il Sindaco ha disposto la chiusura e la sanifcazione di Palazzo d'Alì e lo smart working dei dipendenti, tra gli impiegati dei Servizi Demografici sottoposti a screening sierologico, uno è risultato positivo e ora dovrà effettuare il tampone.

Salemi - Sospeso il cartellone degli spettacoli estivi a Salemi. La decisione è stata adottata dall'amministrazione comunale esclusivamente per motivi precauzionali. L'aumento di casi da Covid-19 in città, infatti, ha spinto la giunta guidata dal sindaco Domenico Venuti a interrompere il cartellone 'Salemi dEstate'.

Dati siciliani - Boom di nuovi positivi in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 78 casi, 25 in più rispetto alla giornata di ieri. Anche i tamponi (4241) sono superiori alla giornata di ieri. Lo si legge nel bollettino del ministero della Salute. Sono sei i migranti positivi: quattro a Pozzallo e due a Siracusa. Nel dettaglio, gli altri casi sono stati registrati 21 a Catania, 12 a testa a Agrigento e Messina, 10 a Palermo, 9 a testa a Trapani e Ragusa e due a Enna.

Sono 87 le persone ricoverate in ospedale, 11 in terapia intensiva (-1), 1186 in isolamento domiciliare; in totale, dall'inizio della pandemia sono 4.565 i casi registrati in Sicilia. Boom anche di guariti: +46 e adesso sono, in totale, 2993. Nessun decesso, fortunatamente, nelle ultime 24 ore e così le vittime rimangono 288.

Dati italiani - E' di 11 morti e 1.733 nuovi contagiati il bilancio delle ultime 24 ore per il Coronavirus. Numeri in crescita rispetto a ieri, quando si erano registrati 1.397 positivi e 10 decessi. Per i nuovi casi è record: non si aveva un risultato analogo dal 2 maggio. E' boom anche di tamponi, oltre 113 mila (+ 21 mila rispetto a ieri). Anche i guariti sono aumentati, a 537 (ieri erano stati 289) Questi i dati del ministero della Salute.

E' stabile il numero delle terapie intensive da Covid, aumentate di una (121) mentre è in crescita il numero dei nuovi ricoverati con sintomi (1607, +102). Complessivamente gli attuali positivi superano quota 30 mila (30.099) con un incremento di 1.184 su ieri. Nessuna regione ha zero nuovi casi: solo la Valle d'Aosta (2), Molise (4) e Basilicata (7) sono sotto la decina. La Lombardia è la regione con il maggior incremento (337), seguita dal Veneto (273) e da Lazio e Campania (ambedue con 171 nuovi casi a testa).