Pallamano, l'AC Life Style Handball Erice pronta per la serie A. Prima gara il 12 settembre

05/09/2020 22:13:00

Serata di gala ieri al SunClub per la AC Life Style Handball di Erice con la presentazione della squadra e della maglia di esordio al Campionato Nazionale Serie A Beretta Femminile 2020/2021.

Oltre al direttivo, allo staff atletico e non, al Team Dream rosa, ospite d'eccezione lo storico portiere della Nazionale Italiana Enzo Augello. Tra le autorità presenti il delegato Federato Coni DI Trapani, Elena Avellone, il Presidente Figh Sicilia Sandro Bagaria. Anche se assente, ha tenuto a inviare gli auguri di buon Campionato il Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, e in video l’Assessore al Turismo e allo Sport Regionale, Manlio Messina.

Non sono mancati i saluti istituzionali del Comune di Erice, che nel pomeriggio ha insignito la AC Life Style Handball di un riconoscimento, del Comune di Trapani nella persona del sindaco Giacomo Tranchida, del Comune di San Vito Lo Capo, che il 10 settembre festeggerà la squadra, e della provincia tutta.

Attese il prossimo sabato 12 settembre p.v. ore 15.30 al Pala Cardella di Erice contro l’Ariosto Ferrara per la 1a Giornata di Andata di A1, le “Arpie” si mostrano emozionate ma decise nel voler confermare le proprie capacità atletiche e di squadra e altrettanto determinate a riscuotere direttamente in campo la gioia della promozione in Serie A purtroppo, fino a ora, smorzata dalla emergenza pandemica.

Nonostante lo stop forzato, il turn over nella AC Life Style Handball necessario per dare battaglia nell’imminente Campionato non è stato scalfito. “Mi sono insediato a progetto già avviato e poi il lockdown. Ma la Società non si è mai fermata, neanche in lockdown” sottolinea il Presidente Michele Ingardia, ad un anno esatto dal mandato “Abbiamo apportato delle modifiche nello staff (come l’arrivo come Co-resp. Area Tecnica allenatore dei portieri di Marina Pellegatta) e abbiamo portato a termine i nuovi acquisti per configurare la nuova rosa (acquisite l’ex Brixen Giulia Losio, le ex Leno Matilde Tisato e Giulia Burgio e l’ex Dunarea Braila Natasa Krnic)”.

A fare il punto sulla preparazione atletica delle “Arpie” il Coacht Milenko Kljajic, i cui allenamenti hanno avuto inizio l’1 agosto e con molte amichevoli annullate: “Spesso noi guardiamo lo sport solo come organizzazione di gioco, come forza individuale di ogni atleta, ma quello che non si può vedere se non in campo, è l’anima che la squadra deve mettere in gioco. Questa è una forza che spesso non consideriamo. La società ed il comune di Erice ci ha permesso di lavorare bene, e per questo il nostro impegno, in primis della mia persona e quindi di tutte le ragazze, deve essere totale.”.

Il lockdown ha messo a dura prova la squadra sia in termini di recupero atletico che in termini emotivi, come ha ricordato Vittoria Abbenante, responsabile della comunicazione e presentatrice della serata, a cui hanno fatto seguito le parole del General Manager Norbert Biasizzo: “Le nostre atlete vengono quasi tutte dall’estero (Argentina, Croazia, Romania, Uruguai ndr). Nel nostro territorio ce ne sono pochissime, la più vicina da 400km. Ma per chi fa sport, spendersi nel sociale è naturale e le ragazze hanno immediatamente preso spunto per mettersi a disposizione”. E così durante la quarantena le ragazze si sono trasformate da giocatrici di palla a mano ad operatrici di call center.

Non a caso il credo della Associazione Sportiva è “NEMO RELINQUATUR” (“Nessuno è lasciato indietro”).

Tra le iniziative intraprese dalla Associazione Sportiva quest’anno c’è il sostegno alla lotta contro i tumori e il sostegno agli animali. Infatti verrà devoluto gli incassi delle multe comminate alle atlete per l’acquisto di totem utili alla distribuzione di acqua e cibo per gli amici a quattro zampe.

Le “Arpie” che in poco più di 1 anno sono entrate nella storia della Pallamano Femminile, non ci stanno a passare da meteore. Così complice una Dirigenza e Organizzazione a suo completo agio in serie A, il Team lavora a corto e a lungo raggio, allenandosi in visione dell’imminente Campionato ma anche in prospettiva delle Olimpiadi. E scommettendo nel futuro, ogni singola atleta continua a dare il proprio apporto personale nella formazione della Primavera Femminile, bambine avviate alla palla a mano nelle ore di ginnastica presso le scuole.

Per l’esordio in Serie A sono state presentate ufficialmente due maglie: la prima dal colore verde-nera, che richiamano i colori di Erice, la seconda granata-nera, il colore della provincia trapanese. La prima maglia del portiere sarà arancione, la seconda gialla.

Su tutte campeggia #STOPALLAVIOLENZA, messaggio trasversale che coralmente combatte qualsiasi forma di sopruso in senso lato. Non manca quindi il logo del main sponsor AC Life Style, mentre agli innumerevoli altri è dedicata una intera pagina sul sito della squadra (https://handballerice.it/). Inoltre i tesserati potranno usufruire di una ampia scontistica presso gli esercizi che supportano la squadra, aderendo così all’iniziativa della Handball di Erice di aiutare il proprio territorio promuovendo il Km Zero. Alla tifoseria viene poi garantita la partecipazione alle partite, nonostante l’incognita delle partite a porte chiuse, grazie alla diretta streaming sul canale ufficiale Eleven Sports seguita dalla differita su Telesud.

Anna Restivo