Coronavirus: sono 93 i positivi in provincia. Nuovi contagi a Marsala, Mazara, Castelvetrano ... 

06/09/2020 06:00:00

Non si ferma l'aumento dei contagi da Coronavirus in provincia di Trapani. Sono oltre 90 i positivi, secondo quanto comunicato ieri dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani con il report giornaliero sulla diffusione dell'epidemia da Covid-19.

A Mazara ieri si è registrato l’ottavo caso di una persona positiva al Coronavirus. Una persona che presenta sintomi e che è stata ricoverata in ospedale. Lo ha comunicato lo stesso sindaco di Mazara Salvatore Quinci, appresa la notizia del nuovo caso positivo al Covid-19 a Mazara del Vallo. "La situazione se pur preoccupante è sotto controllo - le parole del sindaco -. Il virus a Mazara c’è e circola; tutti quanti noi dobbiamo mettere in campo con responsabilità individuale le misure che conosciamo senza superficialità".

E sempre ieri a Marsala, oltre ai 12 casi comunicati dall'ASP si è aggiunto un nuovo caso. Un uomo di circa 60 anni giunto all'ospedale "Paolo Borsellino" con i sintomi del Covid-19. L'uomo è stato sottoposto a tampone, ed è risultato positivo. Ieri si si stava valutando se ricoverarlo o no ma eventualmente a Palermo. L'azienda in cui lavora l'uomo ha attivato tutti i protocolli di sicurezza del caso, quarantena per i colleghi e sanificazione dei locali.

Con questo nuovo caso Marsala tocca quota 13 positivi. Un numero di contagi nella città lilibetana, ben più alto rispetto al periodo del lockdown e della "prima ondata" dell'epidemia, quando in città furono 9 i positivi.

L'ottavo caso a Mazara e il nuovo caso a Marsala si vanno ad aggiungere ai 91 comunicati dall'Asp, arrivando così a 93 contagi in tutta la provincia che sono così distribuiti: Alcamo 4, Buseto Palizzolo 5, Calatafimi Segesta 1, Castellammare 1, Castelvetrano 4, Erice 6, Marsala 13, Mazara del Vallo 8, Partanna 4, Salemi 19, Santa Ninfa 2, Trapani 20, Valderice 5, Vita 1.

Quattro i nuovi casi a Castelvetrano. Ecco cosa dice il Sindaco Alfano.

I dati siciliani - Salgono a 114 casi i casi positivi in Sicilia, 36 in più rispetto alla giornata di venerdì. Sono 10 i migranti positivi, ospitati nella nave "Allegra" a Palermo. Sono in tutto 88 le persone ricoverate in ospedale, mentre 12 sono in terapia intensiva (+1): raggiunta dunque quota 100 per quanto riguarda i malati ospedalizzati. Sono invece in tutto 1243 in isolamento domiciliare. In totale, dall'inizio della pandemia sono 4.679 i casi registrati in Sicilia. Salgono, per fortuna, anche i guariti: +54 e adesso sono, in totale, 3047. Un decesso, in realtà avvenuto ieri, nel Ragusano, che fa salire le vittime a 289.

I dati italiani - Sedici morti positivi al Covid nelle ultime ore. E' il numero più alto delle ultime settimane. I nuovi contagiati sono 1.695, in leggero calo rispetto a ieri. I tamponi sono stati 107.658 (6mila in meno di ieri). Questi i dati del ministero della Salute. Le vittime complessive salgono così a 35.534. I contagiati totali diventano 276.338.

Dopo giorni di continuo aumento, sono stabili nelle ultime 24 ore i pazienti in terapia intensiva positivi al Covid: 121. In crescita i ricoverati con sintomi (1.620, +13) e le persone in isolamento domiciliare (29.453, + 1.181). Incremento anche per gli attualmente positivi (31.194, quasi mille in più) ed i dimessi ed i guariti (209.610, quasi 600 in più). Questi i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute. In Lombardia (388) e Veneto (188) il maggior aumento di positivi rispetto a ieri. Nessun nuovo caso, invece, in Molise e Valle d'Aosta.

"C'è una condizione di crescita, ma non critica, dei casi di Covid e gli ospedali non sono sotto stress. Con l'arrivo della stagione fredda credo vedremo una circolazione più elevata del virus ma il Servizio sanitario nazionale è in grado di farvi fronte". Lo ha detto a Coffee Break su La7 il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri. "Dubito - ha sottolineato - che avremo una seconda ondata epidemica così come l'abbiamo vista a febbraio-marzo, perchè abbiamo imparato a convivere con il virus".

Oggi nelle terapie intensive ci sono 120 ricoverati. E' chiaro che il trend dei casi è in crescita - ha affermato Sileri - ma l'impegno è estremamente basso. Inoltre, nelle terapie intensive ci sono anche pazienti con altre patologie". Come noto, ha aggiunto, "ci sono molti casi da rientro dalle vacanze. Avremo un aumento dei casi, ma finchè controlleremo i focolai la situazione sarà gestibile".

Il vaccino contro l'inflluenza stagionale "sarà disponibile" ha poi assicurato Sileri in merito al rischio di eventuali carenze nelle forniture denunciato dalle organizzazioni mediche. "Ci stiamo muovendo - ha affermato a La7 - per migliorare l'approvvigionamento delle dosi di vaccino anti influenzale e inizieremo anche prima la campagna vaccinale. Purtroppo quelli che fanno il vaccino sono meno di quelli che noi desidereremmo soprattutto tra gli anziani, ma quest'anno prevedo una inversione di tendenza e questo è auspicabile perchè sarà d'ausilio alla diagnosi differenziale per Covid"