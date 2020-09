 Marsala, coronavirus: tre amici contagiati a Paolini. Erano andati a Malta per una vacanza

07/09/2020 18:47:00

C’è paura, o comunque un certo timore, tra gli abitanti di contrada Paolini. Nella contrada dell’entroterra marsalese, infatti, ci sono tre persone che sono risultate positive al Covid-19.

Sono tre uomini, tre amici, tra i 40 e i 22 anni, che vivono insieme nella stessa abitazione e che hanno scoperto di essere positivi al coronavirus dopo una vacanza a Malta, dove pare siano andati in qualche affollata discoteca.

E qui potrebbero avere contratto il virus. Poi, al ritorno a Marsala, non si sa quante altre persone hanno incontrato o avvicinato. E se hanno trasmesso il virus a qualcuno.

“Tre casi tutti nella stessa contrada – dice una persona della zona – non sono poche…”. Nel frattempo, pare che non abbia ancora sortito effetti apprezzabili l’esposto di cinque pagine firmato, a fine giugno, da tutto il personale medico e paramedico del Pronto soccorso, tranne quella dell’allora primario Scuderi, per denunciare tutta una serie di “magagne” nell’organizzazione sanitaria dell’ospedale “Borsellino” di Marsala in tempi di coronavirus. L’atto d’accusa fu inviato ai vertici dell’Asp di Trapani e all’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. Ad usare il termine “esposto” sono stati proprio coloro che hanno apposto le loro firme in calce al documento, che nell’oggetto parla di “criticità attualmente in essere presso l’Uoc di Mcau (Medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza, ndr) del presidio ospedaliero di Marsala ed istanza di attuazione di misure urgenti per la tutela dell’utenza e la salvaguardia della salute e della professionalità del personale medico, paramedico e di assistenza ivi operante”. Vengono, quindi, elencate e dettagliatamente descritte quelle falle nel sistema di accoglienza al Pronto soccorso e smistamento dei pazienti per l’espletamento dei necessari accertamenti diagnostici che non garantirebbero la sicurezza del non contagio da parte di eventuali affetti da Covid-19. “E in effetti, pensandoci bene – afferma, infatti, A.L., il paziente che nei giorni scorsi aveva scritto una lettera per lodare la professionalità e la cortesia di medici e infermieri che lo hanno assistito tra area d’emergenza e reparto Urologia – mi hanno fatto circolare tra vari locali per diversi accertamenti e analisi ancor prima di sapere l’esito del tampone anti-covid che mi è stato fatto all’ingresso. Se fossi stato positivo, avrei potuto contagiare tante persone. E chissà se non ha contagiate quel paziente per il quale si è dovuto rinviare un intervento proprio in Urologia perché risultato positivo al coronavirus”. La risposta ospedaliera del Pronto soccorso dell’ospedale di Marsala, scrivono i firmatari dell’esposto (che, pare, non abbia ancora sortito sostanziali effetti e cambiamenti di rotta), “nonostante la vastità dell’area geografica di pertinenza, risulta ostacolata da una serie di problematicità riconducibili a: carenze tecnico-strutturali ed inadeguata gestione dei percorsi e insufficienza di personale medico e infermieristico”. E la “distinzione nei locali del PS – si prosegue – tra l’area ‘pulita’ e l’area da destinare ai pazienti sospetti di covid-19 in attesa di tampone può essere garantita solo con adeguato impegno del personale e con la predisposizione di aree di vestizione e svestizione”. Mancano, inoltre, “i luoghi in cui allocare chi attende gli esiti del tampone come ‘sospetto covid’ e “attualmente, un unico posto letto di area grigia per reparto crea assembramenti ingiustificati in Pronto soccorso”. Per questo, si sottolinea la “necessità di un maggior numero di posti”. Ciò viene ritenuto “indispensabile e indifferibile poiché nella sala di attesa del PS, in seguito all’introduzione delle nuove disposizioni per fronteggiare l’emergenza Covid-19, è consentita la presenza di soli 9 pazienti, altri 8 all’interno delle stanze di visita, di cui 6 in zona pulita e 2 in area sporca”. L’esposto evidenzia, poi, diverse altre “magagne” (alcune di quelle evidenziate nell’esposto potrebbero anche configurare la violazione della legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro), concludendo che al Pronto soccorso “occorrerebbero: 18 medici, 35 infermieri e 15 operatori sanitari”.