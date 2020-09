Coronavirus, 148 i positivi nel Trapanese. In Sicilia sono 77 i nuovi contagi

10/09/2020 06:00:00

Aumentano ancora i positivi al Coronavirus nel trapanese. Sono 148 le persone che attualmente hanno contratto il virus, 13 in più rispetto martedì. Sono sette i ricoverati, tutti in ospedali fuori provincia, e nessuno in terapia intensiva.

Mazara, sono 12 i casi positivi registrati a Mazara del Vallo - "Non sembrano arrestarsi i contagi da Coronavirus nella nostra città - dichiara il sindaco Quinci -. Dopo la comunicazione di stamattina di un contagiato, l’Asp di Trapani ne ha comunicati altri due. Si tratta di soggetti giovani che si trovano in isolamento domiciliare e stanno bene. Invito tutti alla calma e alla prudenza, il virus non è sconfitto. Non bisogna creare allarmismi tra la popolazione ma mantenere alta l’attenzione. Inoltre continuiamo ad utilizzare la mascherina e a mantenere il distanziamento sociale".

Ad Alcamo 15 casi - “Ancora una volta, invito tutti a rispettare scrupolosamente le regole, utilizzare le mascherine, osservare il distanziamento sociale ed evitare in ogni modo gli assembramenti - dichiara il Sindaco Domenico Surdi -. Confido nel senso di responsabilità di ognuno. E’ di fondamentale importanza evitare gli allarmismi inutili e contemporaneamente non sottovalutare nessuna situazione”.

Questa la situazione nelle città nel dettaglio nel trapanese - Alcamo 15; Buseto Palizzolo 13; Calatafimi-Segesta 8; Campobello di Mazara 0; Castellammare del Golfo 2; Castelvetrano 7; Erice 8; Gibellina 0; Marsala 13; Mazara del Vallo 12; Paceco 0; Partanna 5; Salemi 25, Santa Ninfa 4; Trapani 28; Valderice 6; Vita 1, San Vito Lo Capo 1. I ricoverati sono 7, nessuno in terapia intensiva, in isolamento domiciliare obbligatorio sono 137, i tamponi effettuati dall'inizio dell'epidemia sono 24.860 e i test sierologici su personale sanitario 9.925, mentre i test per ricerca antigene sono 1.628. Cinque sono le persone decedute a causa del Coronavirus.

I dati siciliani - Sono 77 i nuovi positivi in Sicilia. Il totale dei positivi in Sicilia dall'inizio della pandemia è di 4926. Sono 105 le persone ricoverate in ospedale (+1) ma aumentano di due unità i pazienti in terapia intensiva (15, +2 rispetto a martedì), 1.407 in isolamento domiciliare per un totale di 1527 positivi. I guariti sono 3110, 4 in più di ieri. Rimangono invariati i decessi: 289. Dei nuovi casi, 14 sono nella provincia di Catania, 10 a Trapani, 17 a Palermo, 15 a Messina, 2 a Siracusa, 6 a Ragusa, 4 a Enna, 7 ad Agrigento e 2 a Caltanissetta. Sono stati effettuati oltre 4700 tamponi, meno dei 5200 di ieri ma comunque un numero molto elevato.

I dati italiani - E' di 14 morti e 1.434 nuovi contagiati il bilancio delle ultime ore sul fronte Coronavirus, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. I numeri sono in aumento rispetto a ieri, quando si erano registrate 10 vittime e 1.370 positivi in più. In leggero aumento i tamponi: quasi 96mila contro 92mila. Nuovo aumento dei pazienti Covid in terapia intensiva: sono 150, 7 in più nelle ultime 24 ore. In crescita anche il numero dei ricoverati con sintomi (1.778, +18), quello delle persone in isolamento domiciliare (32.806, quasi mille in più) e degli attualmente positivi (34.734, anche in questo caso quasi mille in più). In Lombardia (+218) e Campania (+203) il maggior aumento di positivi di oggi. Solo la Valle d'Aosta non ha fatto registrare nuovi contagi. Sono i dati del ministero della Salute.

OMS, quarantena deve essere di 14 giorni - Intanto l'Oms "sta seguendo le discussioni" sull'accorciamento della quarantena per i contatti di chi è positivo al Covid-19, ma "difende la raccomandazione di una quarantena di 14 giorni per prevenire la trasmissione del virus". Lo afferma all'Ansa l'ufficio europeo dell'Oms commentando l'ipotesi avanzata in Francia di ridurre il periodo a sette giorni. "Questa raccomandazione - aggiunge l'Organizzazione - è basata sui dati disponibili sul periodo di incubazione; in sostanza il periodo medio è di 4-5 giorni, con un limite superiore di 14 giorni". "Alcuni paesi - continua l'Oms Europa - stanno valutando una riduzione del periodo di quarantena combinata ad una attività di test, prendendo in considerazione sia le evidenze scientifiche che fattori sociali. L'esempio francese può essere visto come quello di un paese che adatta la propria risposta al virus all'accettazione delle misure da parte del pubblico per poter aumentare l'adesione. Noi stiamo seguendo queste discussioni, ma difendiamo la nostra raccomandazione di una quarantena di 14 giorni per prevenire una ulteriore trasmissione".

Dopo la conferma dell'Oms il ministro della Salute Roberto Speranza "c'è un dibattito aperto ed ora l'opinione prevalente è che si deve approfondire perchè si può ipotizzare una riduzione ma la valutazione la faremo con il Cts anche con gli altri Paesi Ue. Ci sono diverse soluzioni, noi ci inspiriamo al principio di prudenza".