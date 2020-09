Scuole. Inizio in ordine sparso. A Marsala slitta lo Scientifico. A Pantelleria tutto rinviato

11/09/2020 06:00:00

Poche scuole in Sicilia sono pronte a far suonare la campanella dell’inizio delle lezioni lunedì 14 Settembre.

Ultimi giorni di preparativi, in fretta e furia, ma non tutti gli istituti apriranno. Le scuole elementari e medie partiranno il 24 settembre, per evitare lo stop, a pochi giorni dall’inizio delle lezioni, per allestire i locali a sede elettorale per il Referendum. Gli istituti superiori partiranno il 14, ma non tutti.



A Marsala ad esempio slitta l’avvio dell’anno scolastico al Liceo Scientifico. “A causa del perdurare di ritardi nell'attribuzione di risorse umane, spazi e arredi, le lezioni non potranno avere inizio lunedì 14 settembre p.v. Come di consueto, il calendario scolastico verrà comunicato tempestivamente con apposita circolare, dopo la deliberazione del consiglio d'istituto. Le riunioni del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto già programmate, verranno rinviate” si legge nella circolare di due giorni fa della dirigente Fiorella Florio . La speranza è che lo slittamento sia solo di pochi giorni e che si cominci prima del 24.

La campanella suonerà il 14, invece, per il Liceo Pascasino di Marsala, che ha avuto la possibilità di allestire l’istituto nel rispetto delle indicazioni anti-covid. A Marsala, insomma, gli istituti superiori vanno in ordine sparso, mentre le altre categorie slittano al 24, come era nelle previsioni.



Ad Erice l’Istituto Alberghiero inizia le lezioni lunedì ma solo per le prime classi. Tutti gli altri entreranno a scuola il giorno successivo. “La scuola apre il 14 settembre 2020 esclusivamente per le prime classi dalle ore 9,00 alle 11,00 (in sede centrale). Le attività didattiche saranno avviate per tutte le classi il 15 settembre 2020 alle 8,40 fino alle 10,50 ciascuno nella propria sede” si legge nell’avviso.



A Pantelleria invece il sindaco Vincenzo Campo ha disposto con un’ordinanza l’inizio delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado per il 23 settembre. Servono ancora dei llavori di manutenzione ordinaria e di edilizia leggera al fine di assicurare, in un periodo molto delicato dal punto di vista sanitario, locali idonei. Si deve pure sottoscrivere un protocollo di collaborazione con la Diocesi di Mazara del Vallo e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, ambito di Trapani, per l’utilizzo dei locali parrocchiali. Tutto questo in considerazione della richiesta dei Dirigenti scolastici che, al fine di evitare assembramenti durante le fasi di ingresso e uscita dagli edifici scolastici, chiedono di mettere a disposizione il personale volontario del Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Nei giorni 20 e 21 settembre poi i plessi scolastici comunali del Circolo Didattico D’Ajetti di Pantelleria Centro, di Khamma e di Scauri saranno sede dei seggi per la consultazione referendaria e, pertanto, non saranno disponibili per le lezioni scolastiche dal 18 al 22 settembre con la necessità di dover svolgere, prima e dopo tali consultazioni, le attività di pulizia e sanificazione.

Il Comune di Alcamo intanto ha pubblicato l’avviso per il Reperimento di locali dove ubicare temporaneamente aule per attività didattiche per le Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado - Piano scuola 2020-2021.

Importante invece l’appuntamento di oggi e domani a Marsala, organizzato dal Liceo Pascasino, che coinvolge docenti di tutta Italia in un momento di formazione sull’innovazione didattica. “Digitale trasversale” è il progetto che vede la sua conclusione a Marsala con la presenza di esperti e formatori di alto livello. Un momento importante per il periodo in cui viviamo, con la necessità di sfruttare al meglio l’innovazione digitale, soprattutto a scuola, soprattutto nella didattica.