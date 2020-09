Coronavirus, 195 positivi nel trapanese. Salemi e Trapani le più contagiate

12/09/2020 06:00:00

In provincia di Trapani continuano ad aumentare i casi di Coronavirus. Sono 195 le persone positive. Il dato è stato comunicato dall'Azienda Sanitaria Provinciale.

I contagi nelle ultime settimane, in particolare dal 29 di agosto, sono aumentati in maniera consistente a causa del focolaio salemitano del ristorante - bar "La Giummara", luogo frequantato da tante persone provenienti da diversi comuni della provincia. Trapani e Salemi sono le città della provincia con il maggior numero di contagi, 41 entrambe. Seguono Alcamo e Marsala, con 18 positivi.

Salemi - E proprio a Salemi c'è stato un aumento significativo dei positivi. Sono 15 quelli registrati nella giornata di ieri, che hanno portato il totale delle persone infette dal Covid-19 a 41 (potete leggere qui). Lo ha comunicato l'Asp con il suo report giornliero sull'epidemia in provincia di Trapani, ma lo ha fatto anche il primo cittadino salemitano Domenico Venuti che ha rivolto un nuovo appello ai suoi concittadini. Qui il video pubblicato sulla sua pagina facebook:

I 195 positivi sono così distribuiti: Alcamo 18; Buseto Palizzolo 14; Calatafimi-Segesta 9; Campobello di Mazara 0; Castellammare del Golfo 2; Castelvetrano 9; Erice 8; Gibellina 0; Marsala 18; Mazara del Vallo 11; Paceco 0; Partanna 6; Salemi 41, Santa Ninfa 4; Trapani 41; Valderice 6; Vita 2, San Vito Lo Capo 1; Petrosino 1. I ricoverati non in Terapia intensiva sono 9, in isolamento domiciliare obbligatorio sono 182, mentre i decessi sono 5. L'Asp dichiara di aver effettuato in totale 25.745 tamponi, 9.991 test sierologici e 1.672 test per ricerca antigene.

I dati siciliani - Quasi costante l'aumento dei contagi in Sicilia 104 (ieri 106). Di questi 11 sono migranti che si trovano a bordo della nave quarantena Azzurra, ad Augusta. 36 casi sono nel Palermitano e 31 nel Trapanese. A Catania sono 12 i contagi e lo stesso a Siracusa sempre con 12 (11 sono migranti). Seguono Ragusa e Messina ciascuna con 5 nuovi casi, Enna con 2 e Agrigento con un solo nuovo caso. In totale sono 5.136 i positivi dall'inizio della pandemia in Sicilia mentre attualmente sono 1.706 di cui 112 ricoverati in ospedale, 17 in terapia intensiva (-1 rispetto alla giornata di ieri), 1.577 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 3.141 (+1) mentre i decessi sono fermi, fortunatamente, a 289.

I dati italiani - Continuano a salire i contagi per coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, si sono registrati 1.616 nuovi casi, mentre ieri erano 1.597. Il totale dei contagiati, compresi vittime e guariti, è di 284.796. Stabile invece l'incremento del numero di morti: 10 in un giorno, come giovedì, per un totale di vittime dall'inizio della pandemia di 35.597. I guariti e dimessi sono complessivamente 212.432, 547 più di ieri. Nessuna regione fa segnare zero nuovi casi mentre i maggiori incrementi si registrano in Lombardia (+257), Veneto (+173), Emilia Romagna (+152). Sopra cento nuovi casi anche Lazio, Toscana e Sicilia. Continua la crescita dei pazienti ricoverati per Covid 19 in terapia intensiva: ad oggi, secondo i dati del ministero della Salute, sono 175, undici in più rispetto a giovedì. In crescita anche il numero degli attualmente positivi - 1.059 in un solo giorno, per un totale di 36.767 - dei ricoverati negli altri reparti ospedalieri (complessivamente sono 1.849, 13 più di ieri) e le persone in isolamento domiciliare (1.035 più di ieri per un totale di 34.743). Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti quasi 99mila tamponi, circa 4.700 in più rispetto alla giornata di ieri.