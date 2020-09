Coronavirus: 116 casi in Sicilia. Ma adesso Palermo è un caso, 81 contagi in 24 ore 

20/09/2020 17:48:00

116 casi in Sicilia

Insieme alla Campania, la Sicilia è l'unica regione del Sud Italia che ha un incremento a tre cifre dei nuovi casi di coronavirus. Dopo i 98 casi di ieri, quindi un altro aumento dei contagi. Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, sono infatti 116 le nuove infezioni da Sars-Cov-2 diagnosticate nelle ultime 24 ore dal sistema sanitario regionale a fronte di un numero di tamponi equivalente a 3.120 (pochi se paragonati ai 15.000 test fatti tra ieri e oggi in Lombardia). La Regione siciliana ha comunicato che dei nuovi 116 soggetti positivi al tampone, 66 sono ospiti della comunità "Biagio Conte" di Palermo.

E sono proprio i focolai attivi a Palermo quelli che in questi giorni preoccupano maggiormente le autorità sanitarie dell'Isola. I casi totali registrati a Palermo nelle ultime 24 ore sono 81 e come detto 66 sono poveri e clochard ospiti della missione Speranza e Carità. Dopo Palermo, è Catania la città che fa registrare il maggior incremento con 15 casi, mentre ad Agrigento sono 11, a Messina 3, a Ragusa 2, a Caltanissetta 2, a Trapani 1, a Siracusa 1 e ad Enna 0.

I nuovi 116 casi diagnosticati fanno lievitare il numero degli attuali positivi a 2.316 (ieri erano 2.232), di cui 2.109 in isolamento domiciliare (ieri erano 2.028), 194 ricoverati in ospedale con sintomi (+3 rispetto a ieri) e 13 gravi ricoverati in Terapia intensiva.

I casi totali di coronavirus dall'inizio della pandemia sono invece 5.962, le guarigioni sono 3.350, mentre i decessi restano fermi a 296.