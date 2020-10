Coronavirus, 42 nuovi positivi e tre morti nel trapanese. Record di contagi in Sicilia (198)

07/10/2020 06:00:00

Aumentano i nuovi positivi in provinca di Trapani. Sono 42 i casi registrati ieri dall'Asp trapanese e purtroppo sono state registrate altre tre vittime in più. In totale, ora, sono 15 le vittime dall'inizio dell'epidemia. Ieri sono aumentati anche i ricoverati in ospedale, sono attualmente 31.

I dati nel trapanese: Gli attuali positivi sono ora 312, dato al netto dei tre nuovi decessi e dei 4 nuovi guariti, 3 a Salemi e uno a Castelvetrano. Ecco come sono distribuiti i 312 contagiati: Alcamo 28; Buseto Palizzolo 12; Calatafimi-Segesta 7; Campobello di Mazara 1; Castellammare del Golfo 4; Castelvetrano 21; Custonaci 4; Erice 19; Favignana 1; Gibellina 0; Marsala 38; Mazara del Vallo 18; Paceco 0; Partanna 13; Poggioreale 1; Salaparuta 9; Salemi 54, Santa Ninfa 5; Trapani 53; Valderice 16; Vita 3, San Vito Lo Capo 3; Petrosino 2. Ricoverati in terapia intensiva 1, ricoverati non in erapia intensiva 31, in isolamento domiciliare obbligatorio 281. In totale i guariti 313, i decessi, come anticipato 15. Mentre per quel che riguarda i tamponi effettuati, sono 32.570 dall'inizio dell'epidemia, sono 10.452 i test sierologici su personale sanitario e 5.414 i test per ricerca antigene.

Un morto a Paceco. Negativi i tamponi nella casa di riposo - Ieri c'è stato il decesso di un uomo di 80 anni che risiedeva in una casa di riposo di Paceco, e che era stato ricoverato prima a Trapani e poi a Palermo, dove è morto. A seguito della morte dell'anziano, il sindaco Scarcella, d'accordo con l'ASP, hanno deciso di far effettuare i tamponi a tutte le persone ricoverate nella struttura residenziale e al personale. Tutti i tamponi effettuati hanno dato esito negativo. Così ha comunicato sulla sua pagina Facebook il sindaco di Paceco Giuseppe Scarcella: "Carissimi concittadini, mi rivolgo soprattutto a Voi(ma anche a chi volesse prestare attenzione)per aggiornarVi sull'evoluzione del Covid 19 nella nostra città. Ebbene, stamattina ci siamo svegliati con la triste notizia del decesso di un signore 80enne che si trovava in una casa per anziani di Paceco e che, per l'aggravarsi del suo stato di salute, era stato trasportato in ospedale a Trapani. Da lì veniva trasferito a Palermo dove decedeva alle prime ore dall'alba. Appresa la notizia, sentitomi con l'asp, ho condiviso la necessità di sottoporre a tampone tutti i ricoverati ed il personale della struttura. I tamponi hanno avuto esito negativo. Il sollievo è stato importante, poiché sembra scongiurato il rischio di un potenziale focolaio. Posso riferire che siamo ancora a contagi zero. Tuttavia,Vi prego di non abbassare la guardia e di mantenere tutte le misure precauzionali, poiché il virus non è affatto debellato".

Tre nuovi guariti e un morto a Salemi, sono 54 i positivi - Il punto della situazione Covid a Salemi è del sindaco Domenico Venuti: "Covid-19, dall’Asp ci comunicano la guarigione di altre tre persone. Nel computo complessivo va considerato un decesso, quindi il numero degli attuali contagiati scende così a 54. Non ci sono nuovi contagi, segno che il tracciamento effettuato in questi giorni e i comportamenti giornalieri ispirati alla massima attenzione stanno avendo il loro effetto. Continuiamo con questo livello massimo di attenzione".



Quattro nuovi positivi a Mazara del Vallo. Ieri a mazara sono stati registrati quattro nuovi casi di persone postive e due di questi sono bambini. Sono tutti in isolamento domiciliare e non presentano sintomi. Lo ha confermato il sindaco di Mazara, Salvatore Quinci sul suo profilo facebook, invitando i cittadini ad osservare le regole anticovid, che lo ricordiamo, consistono: nel mantenere la distanza minima di un metro dalle altre persone, indossare la mascherina in luoghi chiusi e quando non si può tenere la distanza di sicurezza e lavarsi e igienizzarsi frequentemente le mani.

A Trapani chiudono alcuni uffici per tre possibili casi Covid - Tre presunti casi di Covid tra i dipendenti e il Comune di Trapani chiude subito gli uffici dell’acquedotto via Passo Mura di Tramontana, nelle adiacenze di Palazzo d’Alì, e quelli dell’autoparco.“In ragione dei possibili casi di infezione da coronavirus a danno di alcuni dipendenti del comune di Trapani – in attesa che l’ASP di Trapani completi gli accertamenti previsti dai protocolli sanitari – dichiara l’assessore Dario Safina - gli uffici dell’acquedotto e quelli ubicati all’autoparco comunale rimarranno chiusi ed il personale sarà posto in smart working.

In Sicilia è nuovo record di contagi - Sono 198 nuovi casi in 24 ore, la più alta rilevazione giornaliera del Ministero della Salute fatta nell'Isola. Tra i positivi si registrano anche due migranti. Aumentano anche i guariti, 107 in un giorno. I nuovi positivi salgono a 3.448 gli attuali: 368 ricoverati con sintomi, 28 in terapia intensiva e 3.052 in isolamento domiciliare. Sono 322 i deceduti totali. Ammontano a 8.007 i casi totali, 4.237 i dimessi guariti, con un incremento dei tamponi effettuati pari a 6.754.

I dati italiani - Resta stabile la curva del Covid in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati individuati 2.677 nuovi casi - dunque circa 400 in più rispetto a ieri - ma sono stati individuati con 99.742 tamponi, quasi 40mila in più rispetto ai 60.241 di domenica. Il totale dei guariti e dimessi sale invece a 234.099, con un incremento nelle ultime 24 ore di 1.418.

Chi arriva in Italia da Gran Bretagna, Olanda e Belgio dovrà sottoporsi al tampone obbligatorio. La misura, secondo quanto si apprende, dovrebbe essere contenuta nel nuovo Dpcm che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dovrebbe firmare domani. Ad oggi l'obbligo del test molecolare o antigenico con il tampone è previsto per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta, Spagna, oltre che da Parigi e altre sette regioni della Francia.

Oms, c'è speranza per un vaccino entro l'anno - "C'è la speranza che entro la fine di quest'anno potremo avere un vaccino", ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus al termine di una riunione di due giorni del comitato esecutivo dell'organismo. Attualmente - ricorda la Bbc - ci sono circa 40 vaccini allo stadio di studi clinici, incluso uno sviluppato dall'Università di Oxford che è già in una fase avanzata di test. Ma il direttore dell'Oms non ha specificato quale vaccino potrebbe essere disponibile entro la fine dell'anno.

La bozza del Dpcm - L'obbligo di portare sempre con sé la mascherina quando si esce da casa e la possibilità per il governo di disporne l'uso obbligatorio anche all'aperto. E' quanto prevede la bozza del decreto legge che fornirà la cornice normativa al nuovo Dpcm anti Covid. All'articolo 1 si prevede infatti "l'obbligo di avere sempre con sé, al di fuori della propria abitazione, dispositivi di protezione individuale, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo anche all'aperto allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli anti-contagio previsti per specifiche attività economiche e produttive, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande". Dall'obbligo sono esclusi i bambini sotto i sei anni, chi fa attività motoria e i soggetti con patologie e disabilità non compatibili con l'uso della mascherina.

Multe per il mancato rispetto dell'obbligo della mascherina - Nei testi che il Governo si accinge a varare, secondo quanto si apprende, per chi non rispettasse l'obbligo di mascherina all'aperto dovrebbero essere previste sanzioni amministrative che vanno da 400 euro a 1000 euro. Le regioni possono adottare solo misure anti contagio più restrittive di quelle disposte dai dpcm del governo. Possono adottarne di "ampliative", quindi più permissive, solo nei casi in cui i dpcm espressamente lo prevedano e previo parere conforme del comitato tecnico-scientifico: prevede sempre la bozza del nuovo decreto legge. Nel precedente decreto legge, approvato a luglio, era prevista la possibilità per le Regioni di introdurre sia misure più dure che misure più soft di quelle stabilite a livello nazionale. Ora quella possibilità scompare. In ogni caso le regioni devono "informare contestualmente il ministero della Salute".