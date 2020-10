Scrive Patrizia, sulla "brutta figura" della pista ciclabile a Marsala

21/10/2020 13:10:00

E questa sarebbe una pista ciclabile? In qualsiasi città del mondo per definire uno spazio ciclabile è presente la segnaletica orizzontale e verticale che indica spazio dedicato al solo transito dei ciclisti.

Non credo che una striscia di asfalto scuro possa definirsi una pista ciclabile e tanto meno un banale senso unico.

Direi che tanta acqua dovrà passare sotto i ponti!

Peccato che questa mia città così bella e unica con una storia da fare invidia a Roma sia sempre in balia di polemiche sterili e inutili, che sommessamente mi permetto di dire, non producono ricchezza e nemmeno lustro.

Sarebbe stato meglio non chiamarla pista ciclabile sin dall'inizio ma bensì "corsia ben asfaltata". Ci saremmo risparmiati l'ennesima brutta figura!



Patrizia