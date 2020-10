22/10/2020 11:38:00

Un caso di Covid al Liceo artistico di Trapani e la scuola, da questa mattina, è stata chiusa in attesa che si proceda alla sanificazione dei locali.

Una circolare prevede l'attivazione della Didattica a Distanza fino al 31 Ottobre.

"Tutti i docenti porteranno avanti le attività in DAD dalla propria abitazione o facoltativamente dalla sede di servizio, all’interno dell’aula in cui dovrebbero tenere la lezione in presenza, utilizzando le connessioni via cavo che garantiscono una banda di gran lunga maggiore e più stabile del WIFI" specifica la circolare.



Un altro istituto, a Trapani, ha dovuto fare i conti con il virus, nonostante i protocolli di sicurezza che osservano le scuole.

A contrarre il Covid sarebbe stato uno studente.