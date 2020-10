Coronavirus, il bollettino del 23 ottobre: in Sicilia altri 11 morti e 730 nuovi contagi

23/10/2020 18:00:00

Il Covid continua a travolgere la Sicilia con l'Isola che ormai viaggia a ritmi da record, anche se rispetto ai 796 casi di ieri c'è un lieve calo. Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute sull'emergenza coronavirus, infatti la Sicilia conta 730 nuovi positivi al Sars-Cov-2 nelle ultime 24 ore.

Ma soprattutto si registrano altri 11 morti per coronavirus (e non 9 come in un primo momento erronenamente pubblicato). I dati dei contagi quindi peggiorano costantemente e sull'efficacia delle misure di protezione in vigore gli interrogativi si moltiplicano. Tanto che a breve è attesa una nuova ordinanza da parte del governatore della Regione siciliana, Nello Musumeci.

I nuovi 730 casi registrati in Sicilia fanno salire il numero degli attuali positivi a 9.136 (ieri erano 8.540), di cui 8.454 in isolamento domiciliare (ieri erano 7.863), 593 ricoverati in ospedale con sintomi (ieri erano 588) e 89 gravi ricoverati in Terapia intensiva (stabile rispetto a ieri).

Un altro dato confortante sono i soli 5 nuovi ricoveri negli ospedali in Sicilia e nessuno in terapia intensiva. Un dato ritenuto confortante dall’assessorato alla Salute.

I casi totali di coronavirus dall'inizio della pandemia in Sicilia sono 15.316, le guarigioni sono 5.772 (+123 rispetto a ieri), mentre i decessi salgono a 408 (+11 rispetto a ieri).

A livello provinciale, sono sono Palermo e Catania le due città che preoccupano di più le autorità sanitari. A Palermo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 204 contagi, mentre a Catania 188. Incremento a tre cifre anche a Ragusa con 117 nuovi, poi 77 a Trapani, 74 a Messina, 26 a Caltanissetta, 26 ad Agrigento, 11 a Siracusa e 7 a Enna.