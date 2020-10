"Marsala piena di rifiuti? Un concorso di idee per renderla più pulita"

27/10/2020 12:25:00

Caro Direttore, questa settimana tutti i cittadini di Marsala hanno trovato nella propria buca delle lettere la Tassa sui rifiuti che noi onesti e civili cittadini paghiamo regolarmente.



Allora mi chiedo, come mai in ogni angolo della città, contrade comprese, ci sono sacchetti lasciati ovunque?

Perché la mia bellissima città è una discarica in ogni dove?

A cosa serve pulire le strade 2 volte a settimana se il cittadino sporca ogni giorno e tutto il giorno. È una corsa contro il tempo dove perdono tutti. Il risultato è sempre lo stesso, la città è sempre una discarica a cielo aperto...

Che brutta figura... che facciamo, perdiamo tempo con il qualunquismo, ma poi come risolviamo i problemi?

Nel 2020 non dovremmo preoccuparci ancora del cittadino che sporca la Città. Stiamo ancora a polemizzare su quello che dovrebbe essere ovvio. Dovremmo pensare al futuro della città e dei nostri figli piuttosto, per evitare che un giorno non siano costretti ad emigrare al Nord.

Talvolta i nostri amministratori inviano gli addetti ai lavori a raccogliere le montagne di Immondizia sparse per la Città.

Siamo sicuri che ripulire è la soluzione al problema?

Allora a Voi, dico proprio a Voi che condividete il mio pensiero....

Organizziamo un Concorso di Idee da inviare ai nostri Amministratori della Città.

Cosa si vince direte Voi?

Una Città Vivibile, Vi sembra poco?

Inizio IO, propongo ai Dipendenti del Comune di fare un bel elenco dove inserite tutti i marsalesi che non hanno mai pagato questa tassa, di certo sono tanti. Naturalmente chi paga, paga di più per compensare i non paganti.

Cari Amministratori, mandate qualcuno di casa in casa a chiedere dove buttano l'immondizia i non paganti.

Raccogliamo IDEE da inviare ai Nostri Amministratori, Aiutiamoli nel loro Lavoro.

P.S.: Io naturalmente ho già pagato, ed invito tutti a pagare e a rispettare la Città.

Angelo