Coronavirus, Marsala:  è morto il maestro Marcello Baiardi

29/10/2020 10:45:00

Il mondo della scuola a Marsala piange Marcello Baiardi, il maestro Marcello, come lo hanno chiamato generazioni di alunni che sono stati suoi allievi.

Era nato nel 1953 e avrebbe compiuto 67 anni a Dicembre.

Baiardi era ricoverato al Civico di Palermo per dei controlli di routine. Proprio in ospedale, secondo fonti di Tp24, ha contratto il coronavirus. Per lui è stato fatale.

Ed è davvero incredibile che un luogo che dovrebbe essere sicuro per eccellenza, un ospedale, sia diventato un focolaio per il coronavirus.

Marcello Baiardi ha insegnato per decenni nelle scuole elementari di Marsala. Si distingueva per la preparazione, la pazienza con i bambini, l'instancabile attività per la scuola pubblica, da lui sempre difesa e sostenuta. E' stato anche un ottimo docente di lingua francese, disciplina nella quale era laureato.