Scrive Rosario, sulla lettera dei sindaci della provincia al premier Conte

30/10/2020 09:45:00

Gentile redazione, desidero fare un breve commento a proposito della lettera dei sindaci della provincia di Trapani al premier Conte.

E' una missiva completa ed esaustiva dove, nel suo contenuto, termina con l'invito rivolto ai destinatari ad adottare " ogni provvedimento ecc. ecc."

Nel ringraziare vivamente i nostri amministratori per questa loro lodevole iniziativa, mi permetto di aggiungere che a tal proposito un qualche suggerimento, da parte dei firmatari andava nella stessa formulato e quindi rivolto ai destinatari anche se, in questo momento dove i contagi sono in forte aumento, non è cosa semplice fare, ma bisognava provarci. Ma come mai non ci sono le firme dei sindaci di tutte le città della provincia? Grazie sempre del vostro impegno quotidiano.

Rosario Salone