Marsala dice addio alla "Mazzini". La scuola media si unisce al "Cavour"

Nascono sempre meno bambini, le scuole hanno meno alunni e non tutte riescono a sopravvivere. E così adesso perde la sua autonomia anche la scuola media Mazzini.

Da Settembre sarà tutt'uno con il II Circolo, il Cavour, per formare il nuovo istituto comprensivo (dal nome tutto risorgimentale) Cavour - Mazzini.

La proposta è stata fatta dalla Giunta del Sindaco Grillo con delibera di Giunta, in virtù della riorganizzazione della rete scolastica marsalese.

L'istituto Mazzini, per rimanere autonomo come plesso, avrebbe dovuto mantenere per cinque anni la popolazione scolastica di 600 alunni. Ma ad Aprile 2020 l'Ufficio scolastico regionale ha stabilito con decreto che la scuola non arriva al numero, ma a 550 alunni, e non può avere nè un dirigente nè un direttore dei servizi amministrativi.

Da qui la decisione della Giunta Grillo di accorpare la Mazzini al Cavour, sia per la vicinanza di poche centinaia di metri, sia perché, solitamente, chi si iscrive al Cavour poi fa la scuola media al Mazzini.

Già il 16 Ottobre scorso il Consiglio di Circolo e il Collegio dei Docenti del Cavour hanno espresso parere favorevole alla fusione. Stessa comunicazione favorevole ha fatto pervenire la scuola Mazzini

Curiosità, con questa fusione, in pratica, l'unico dei vecchi circoli didattici che rimane vivo e autonomo è il V Circolo. Gli altri hanno assorbito altre scuole medie del territorio.

